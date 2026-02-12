Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!”

Scandalul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel pare că nu se mai termină. De curând, spiritele s-au aprins din nou, după ce tânărul susține că mama lui ar încerca să-l elimine complet din viața ei. David spune că a primit o citație la judecătoria Buftea în urma căreia a aflat că mama sa ar încerca să-i facă rău. Pentru ce i-ar fi făcut plângere penală Luminița Anghel fiului ei adoptiv, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO a stat de vorbă cu David Pușcaș și ne-a dezvăluit totul.

Conflictul dintre Luminița Anghel și fiul ei adoptiv, David Pușcaș, pare că nu se mai încheie, dimpotrivă. Artista ar fi luat măsuri drastice în urma dezvăluirilor pe care David le-ar fi făcut în spațiul public despre ea. Așadar, a ajuns în instanță acolo unde i-ar fi făcut băiatului ei adoptiv o plângere penală.

Ce spune David Pușcaș despre Luminița Anghel: „Mi-a pregătit dosarul!”

Conform declarațiilor făcute de David Pușcaș pentru CANCAN.RO, situația dintre ei ar fi escaladat în momentul în care acesta ar fi primit o citație de la autorități în care ar fi aflat despre existența dosarului deschis la Judecătoria Buftea. Tânărul susține că ar fi fost luat prin surprindere de demersurile legale și că acuzațiile ar viza presupuse fapte de amenințare și hărțuire.

„Prima oară a venit poliția a venit la mine la ușă, dar eu nu am răspuns. Apoi am primit o citație. Mi s-a făcut rău, s-a învârtit camera cu mine când am fost informat de la Judecătoria Buftea am primi citație. Un capăt de acuzare este amenințarea, am plângere penală făcută pe amenințare și mai este pentru hărțuire”, a spus David Pușcaș.

David Pușcaș susține că demersurile în instanță ar fi fost făcute chiar de mama sa adoptivă, Luminița Anghel, iar situația juridică în care se află i-ar afecta viața. În plus, acesta spune că a fost nevoit să caute un avocat pentru a face față procedurilor legale care urmează.

„Mi-a pregătit dosarul mama. Am cerut în stânga și în dreapta un avocat, acum am pe cineva care mă reprezintă. Vrea să mă scoată de la moștenire, să nu moștenesc nimic, dar mi-a zis și avocatul că este foarte greu ce face ea. Nu știu, mă pedepsește și nu știu de ce vrea să îmi facă rău”, a spus el.

„Vrea să iasă din certificatul meu de naștere! Îi e teamă soțului ei că o să moștenesc o parte de avere”

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel susține că demersul pe care mama sa l-ar fi făcut ar fi o formă de răzbunare a artistei pentru faptul că David a ales să vorbească public și să-și expună părerea. În plus, tânărul spune că la mijloc s-ar afla și partea sa de moștenire pe care, în opinia lui, mama sa și, în special, actualul ei soț, nu ar vrea să i-o ofere.

„Îi e frică soțului ei că trebuie să îmi lase o parte din bani. Se răzbună pe mine mama pentru că am tupeul să vorbesc și că am povestit real ceea ce s-a întâmplat. Vrea să iasă din certificatul meu de naștere. Îi tremură chiloțeii soțului ei că o să am partea mea de avere de 25 %”, a mai declarat David Pușcaș.

David Pușcaș susține că dosarul penal pe care mama sa l-ar fi deschis pe numele lui i-ar afecta viața profesională. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel spune că i-a fost foarte dificil să-și găsească un loc de muncă, iar apariția numelui său într-un astfel de dosar ar fi cireașa de pe tort.

„Vrea să îmi distrugă viața și să îmi facă rău public. Oricum mi-a distrus viața și vrea să mi-o distrugă și mai tare. Oricum am dosar penal deschis că am avut curajul să spun că m-a folosit fizic, psihic și că m-a folosit. Vă dați seama, am dosar penal deschis, unde mă mai angajez eu acum?! După ce că abia îmi găseam de lucru, unde mă angajez? Am tot dreptul să îmi spun povestea! Dacă mama crede că poate să-mi închidă gura ducându-se să se plângă, nu e cazul. Ea s-a folosit de mine și de Maria ca să pară ea un om bun în ochii publicului, dar uite că ar face orice pentru a-mi face rău. Să țineți mine, oameni buni, familia te poate îngropa cel mai rău!”, a mai declarat tânărul pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă la tribunal? „O să spun tot”

ACCESEAZĂ ȘI: David Pușcaș, atac fără precedent! Fiul Luminiței Anghel a cedat nervos: ”E o ratată!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.