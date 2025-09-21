Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă la tribunal? „O să spun tot”

Scandalul dintre David Pușcaș și mama sa adoptivă, Luminița Anghel, pare că nu se mai termină. De curând, spiritele s-au aprins din nou și tânărul face dezvăluiri triste despre cum ar fi fost, de fapt, copilăria lui alături de celebra artistă.

Mai mult decât atât, David susține că își dorește cu ardoare să ajungă în fața instanței cu mama sa adoptivă, pentru a obține dreptul la un acoperiș deasupra capului, el susținând că beneficiază de acest drept.

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel

David Pușcaș nu mai are deloc o relație bună cu mama lui de mulți ani de zile. Cei doi au rupt legătura, iar tânărul mărturisește că nu a fost alegerea lui. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a spus de nenumărate ori că situația din familia lui nu a fost una foarte bună, așa cum poate unii își imaginau.

„Eu, la tribunal, o să spun tot. O să spun tot prin ce am trecut, câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a spus David Pușcaș.

Mai mult decât atât, tânărul a spus în urmă cu câteva săptămâni că și-ar dori să își cunoască mama biologică. Acesta vrea să știe tot despre această femeie, mai ales motivul pentru care l-a abandonat după ce l-a adus pe lume.

„Nu îmi doresc să merg peste ei, aș vrea să știu și eu, și mama să stea liniștită. Mi-aș dori să discutăm dacă e în viață și ar accepta. Și orice mi-ar spune nu o învinovățesc și nu o să arăt cu degetul. Vreau să o văd, să o aud”, a spus David Pușcaș în urmă cu ceva timp.

David Pușcaș se luptă cu probleme financiare

Tânărul a spus în repetate rânduri că veniturile sale nu îi ajung pentru toate cheltuielile lunare și a ajuns în situația în care este nevoit să își vândă lucrurile. Printre obiectele pe care fiul Luminiței Anghel este nevoit să le vândă se afla și un ghiozdan cu o valoare sentimentală pentru el, pe care l-a păstrat mai mulți ani.

“Hei, Rontzi mei! Sunt bișnițarul vostru, David Pușcaș, și vreau să vă anunț că vând un ghiozdan nou-nouț, 250 de lei. Are o poveste și interesantă, pentru că l-am cumpărat când lucram ca ajutor de barman, din tips. E nou-nouț, nu l-am purtat niciodată, are catifea pe spate, după cum bine vedeți, aici are buzunar mare, este încăpător, e un ghiozdan mare. Dacă am mămici în comentarii, știți ce zic, o mămică pentru adolescent ei sau pentru adolescent, nu contează, e foarte universal. Dacă am o mămică cu copil adolescent la arte, este absolut minunat. Uitați cum se vede și în spate. Este exact ghiozdanul perfect pentru a te întoarce la școală. (…) 250 de lei! Mâine trebuie să plătesc chiria și întreținerea, am dat deja 10 milioane la chirie și mai trebuie să strâng 400 de lei și mă gândeam la acest ghiozdan să vi-l vând, de asemenea, nu îl trimit, dar dacă am din București, mi-ar fi ușor. Deci dacă am vreo mămică din București, pentru adolescent și vă las și cu un autograf din partea băiatului vostru, David Pușcaș! (…) Strângem 400 de lei, 250 de lei din ghiozdan, vedem restul din ce îi facem.”, a transmis tânărul în videoclipul postat pe TikTok.

