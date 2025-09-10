Acasă » Exclusiv » David Pușcaș, implicat într-un SCANDAL de proporții cu o artistă cunoscută! Și-au aruncat amenințări și acuzații grave: „Te desființez dacă asta vrei!”

De: Beatrice Dumitru 10/09/2025 | 16:12
O nouă zi, un nou scandal în showbiz! Manelista Delia Rexha îl dă în judecată pe nimeni altul decât…pe fiul adoptiv al Luminiței Anghel. David Pușcaș o acuză că ar întreține relații intime cu reporteri din Antenă. Totul a început de la un simplu comentariu pe TikTok. CANCAN.RO are toate detaliile incendiare despre noul conflict din lumea mondenă!

David Pușcaș face ce face și ajunge să aprindă fitilul unui alt scandal de proporții, de data asta cu transsexualul Delia Rexha. Conflictul a început de la un comentariu pe care manelista i l-a scris lui David pe TikTok. Aceasta i-a propus tânărului să muncească pentru a avea bani. Eh, și totul până la muncă! Fiul adoptiv al Luminiței Anghel s-a enervat la maximum și i-a scris cântăreței mesaje ofensatoare, amenințătoare, ba chiar a acuzat-o că ar fi întreținut relații intime cu reporteri din Antenă. Apoi, a defăimat-o în mod public prin live-uri pe TikTok. Acum, Delia Rexha este gata să îl dea în judecată!

David Pucaș scandal de proporții cu Delia Rexha/ Foto: Facebook

Delia Rexha îl dă în judecată pe David Pușcaș

Se anunță un scandal de proporții în showbiz, iar protagoniștii sunt David Pușcaș și transsexualul Delia Rexha. Așa cum v-am spus mai sus, totul a început de la un comentariu pe care manelista i l-a lăsat lui David pe TikTok, sfătuindu-l să muncească. Și cum munca nu este pentru oricine, tânărul a cam luat în nume de rău propunerea Deliei. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a pus imediat mâna pe telefon și nu a lăsat-o cu una, cu două pe blondină. I-a trimis câteva mesaje de „toată frumusețea”:

David Pușcaș: -Nesimțito! Tu stai să mă judeci. O dată nu m-ai întrebat: David, ești bine? Ai nevoie de ceva? Dacă tot ești plină de bani, stai să îmi dai hate public. O să se întoarcă împotriva ta, oricum. Tu mă judeci pe mine în loc să ne avem ca frații că suntem sub aceeași umbrelă. Eu am stat în bani? Prost*@)*o, te-am judecat eu vreodată? Să îți fie rușine! Stai să îmi dai mesaje public. Frustrato! Nicio problemă. Mă duc pe post și te desființez dacă asta vrei! Mai fac un ban în plus.

Delia Rexha:Băi copilule stai în banca ta până ți-e bine!

David Pușcaș:O să arăt la toată Antena cum mi-ai vorbit. O să îți dau ce îți dorești.

Delia Rexha: Și ce dacă dai la Antenă? Vrei publicitate pe spatele meu. Nu e loc, dragă, stai în banca ta. Nu ai cu cine să intri în scandal. Caută alții, la mine nu e loc.

David Pușcaș:Lasă că știu eu ce reporter ai s@#$ pe acolo. Să știe toată lumea dacă vreți show!

Delia Rexha:Serios, o să te dau în judecată pentru asta!

David Pușcaș:Nesimțito care ești! Au ajuns pr@#$#@*ele să îmi vorbească mie de muncă. Dacă intri în gura mea, s-a terminat pe veci!

Delia Rexha:Băi, stai în banca ta! Te dau în judecată, jar mănânci.

Delia Rexha îl dă în judecată pe David Pușcaș/ Foto: Facebook

După aceste mesaje amenințătoare și ofensatoare, David Pușcaș a continuat jignirile în mediul online, făcând live-uri pe TikTok, acolo unde a defăimat-o pe Delia Rexha. Acum, cântăreața a informat în exclusivitate CANCAN.RO că a plătit un avocat să se ocupe de acest caz:

„O să îl dau în judecată. Mă terorizează cu șantaje și amenințări. Mă sună cu privat. E bolnav! Eu sunt în Italia și joi vin în România. A zis că dacă nu îi dau 2.000 de euro, mă publică. Nu-i nimic, se ocupă avocatul meu de toate astea. Eu nu am făcut nimic din ce spune el. Am iubit, nu aș face așa ceva. Trimit la procuror toate dovezile. Mi-am plătit avocat să se ocupe „, a declarat Delia Rexha, pentru CANCAN.RO

David Pușcaș a oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre scandalul pe care îl are cu Delia Rexha. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel tună și fulgeră din cauza conflictului pe care îl are cu manelista:

„Efectiv, ea a început totul. Mă sună și îmi scrie într-una. Vrea să se asocieze cu mine ca să fie băgată în seamă. Nici nu știam cine e. Eu nu o băgam în seamă și pentru că eu nu îi răspundeam, mă cauta prin alte părți. Am totul pe Facebook! Ea a început. Intră pe live-uri, dă comentarii publice, spune că nu muncesc. Ea dansează pe sub mese. Asta face ea în Elveția. Îmi trimite poze cu mii de euro, că cică ea are bani. M-am enervat foarte tare și am spus în live că dacă nu se oprește, mergem pe post”, a spus David Pușcaș pentru CANCAN.RO

 

