Unde locuiește David Pușcaș? Fiul adoptiv al Luminiței Anghel are o singură cameră

David Pușcaș a devenit viral în mediul online, mai ales după schimbul de replici dintre el și Luminița Anghel. Fiul adoptiv al artistei își câștigă traiul din donațiile fanilor pe TikTok. Așadar, îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața lui. Ținând cont că internauții l-au ajutat inclusiv să își plătească lunar chiria, tânărul a decis să le arate unde locuiește. Acesta a filmat fiecare colțișor al garsonierei.

După ce a împlinit 18 ani, David Pușcaș s-a mutat din casa Luminiței Anghel. Artista a mărturisit că fiul ei adoptiv a schimbat mai multe locuințe în București, unde ea plătit chiria ani la rând. Acum, tânărul stă într-o garsonieră și se descurcă singur.

David Pușcaș nu are un loc de muncă stabil, dar a adunat o comunitate mare în mediul online și reușește să se întrețină din donațiile oamenilor. Aceștia îi trimit bani inclusiv să își plătească lunar chiria.

Ținând cont de implicarea internauților în viața sa, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a vrut să le arate unde locuiește. Tânărul stă singur într-o garsonieră modestă. Are o canapea care se poate transforma în pat și toate utilitățile necesare – aragaz, mașină de spălat, cuptor, frigider și birou.

„Vreau să vă arăt cât de cozy arată căsuța mea. Am pus luminițele astea de la pom pe pat, lăsați-mi în comentarii dacă vă place cum arată. Am făcut curat în bucătărie pentru că știți că am făcut aseară cartofi prăjiți pe live și era explodată.

Biroul unde lucrez și mai reflectez la viață. Am pus și la spălat, doar acasă… singur și hommie. Se văd foarte frumos luminițele astea. Lăsați-mi în comentarii dacă vă place”, a spus David Pușcaș pe TikTok, în timp ce le arăta internauților garsoniera.