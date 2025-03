David Pușcaș îi dă replica mamei sale: de teamă să meargă la toaletă… ”Făceam în sticlă, în camera mea!” Șocant ce se întâmpla noaptea cu el, până la 23 de ani

David Pușcaș revine la CANCAN EXCLUSIV și îi dă replica mamei sale adoptive, după ce Luminița Anghel l-a acuzat că ar fi vrut să îi rănească fiul biologic. Acum, tânărul lămurește toată situația și vine cu noi detalii cutremurătoare!

După ce mama sa l-a acuzat că ar fi încercat să își rănească fratele mai mic și că i-ar fi trimis amenințări cu moartea printr-un mesaj, David Pușcaș revine la CANCAN EXCLUSIV și lămurește toate lucrurile oribile de care este acuzat. Tânărul susține că nimic nu este adevărat și că, dimpotrivă, singura victimă ar fi fost chiar el, căci Luminița Anghel și actualul ei soț l-ar fi supus la lucruri oribile.

Pe lângă faptul că părinții l-ar fi agresat fizic, conform spuselor lui, se pare că David ar fi fost atât de traumatizat psihic încât se temea să iasă din cameră, atunci când rămânea acasă doar cu soțul artistei. După ce acesta din urmă l-ar fi ”călcat în picioare”, adolescentul ar fi încercat să evite orice interacțiune cu acesta astfel încât nu mai mergea nici măcar la toaletă.

”Ca să nu ies din cameră și să mă duc la toaletă, făceam într-o sticlă de plastic, că așa îmi aduceau și apa în cameră. Îmi era frică să ies din cameră să-mi fac nevoile. Aveam 15-17 ani, nu mai știu exact, eram la liceu, eram minor oricum. Asta povestea mama, dar ea nu știe de ce! Mi-am făcut nevoile în sticlă, am ascuns sticla după pat, a doua zi m-am grăbit să merg la liceu de dimineață, am uitat sticla și mama a văzut-o lângă pat. Mama a interpretat că îmi bat joc de ea și că sunt un exemplu negativ în familia ei. A povestit tuturor! Toată lumea știe incidentul în care Silviu m-a călcat în picioare, iar după acel incident totul s-a schimbat. Când a avut confruntarea cu mama, nu i-am spus de frică, pentru că știam că ea ține de Silviu și eu nu mai am nicio șansă acolo. Așa a fost decizia mea atunci: să mă închid în mine, să fac crize, să mă dau cu capul…

Am rămas și cu o altă chestie: am urinat în pat până la 23 de ani… Am dezvoltat asta, indiferent dacă beau sau nu apă… Așa mă trezesc… ”, a spus David, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

În plus, David explică episodul în care ar fi aruncat cu o sticlă de parfum către copilul biologic al Luminiței Anghel, dar și momentul în care a aflat de la televzior că este adoptat. Toate detaliile, plus alte povești înfioarătoare pe care David pretinde că le-a trăit în casa artistei, AICI.

