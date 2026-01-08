Acasă » Altceva Podcast » O româncă oferă salariu de 100 de euro pe zi în Spania. Are nevoie de 30-40 de persoane

08/01/2026 | 13:04
Românca oferă locuri de muncă în Spania / Sursa foto: Tiktok

O româncă stabilită în Spania oferă locuri de muncă pentru cei interesați să lucreze în agricultură, mai exact pe o plantație de fistic. Viitorii angajați vor avea mai multe sarcini pe câmpuri. Plata este de 12,50 euro pe oră, astfel că într-o singură zi se poate ajunge la 100 de euro, iar contractele sunt legale, cu condiția ca lucrătorii să aibă actele în regulă. 

Andreea Marinela a devenit virală pe TikTok după ce a explicat că echipa actuală este extrem de mică pentru dimensiunea fermei: „Suntem doar trei persoane care se ocupă de tăieri pe toată exploatația, o fermă de peste 1.000 de hectare.” Ea mai spune că mai sunt de plantat încă 200 de hectare, ceea ce înseamnă că personalul ar putea fi angajat pentru aproximativ patru luni.

PEntru acest loc de muncă sunt mai multe sarcini, pintre care întreținerea pomilor, cum ar fi formarea coroanei și tăierile la un reper de 90 de centimetri de la sol, activități esențiale pentru creșterea calității fructelor și optimizarea producției.

Această situație reflectă problemele tot mai mari ale agriculturii spaniole de a găsi forță de muncă. Conform Serviciului Public de Ocupare a forței de muncă din Spania (SEPE), sectorul se confruntă cu dezechilibre între cerere și ofertă, cauzate de îmbătrânirea populației rurale și de lipsa atractivității meseriilor agricole pentru tineri.

Sursa foto: Tiktok

Cazuri similare apar și la alte culturi. De exemplu, Mario Selo, un agricultor de 22 de ani, spune că în timpul recoltării măslinelor nu se găsesc spanioli care să lucreze, deși salariul poate ajunge la 70 de euro pe zi.

Agricultura rămâne un sector dependent de angajații imigranți, fiind al doilea domeniu din Spania ca pondere a lucrătorilor străini, cu aproximativ 250.000 de persoane, conform datelor Ministerului Incluziunii privind afilierea imigranților la sistemul de asigurări sociale.

