Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din show-ul de la Pro TV

Într-un cadru exotic, departe de confortul de acasă, concurenții de la Desafio: Aventura sunt nevoiți să-și depășească limitele și să demonstreze cât de curajoși sunt. Nicolae Lupșor își dorește să arate cât este de puternic și să fie un exemplu pentru fiul său care îl așteaptă acasă. Îl vedem pe micile ecrane, într-o formă de invidiat, iar vârsta nu îl trădează.

În echipa Norocoșilor îl regăsim pe Nicolae Lupșor, supranumit „Regele fitnessului”, un concurent care și-a construit parcursul prin muncă, disciplină și ambiție. Viața l-a purtat prin experiențe dure și neașteptate, de la munca pe câmp și pe șantier sau roluri de bodyguard pentru VIP-uri. Deși este greu de crezut, el are frumoasa vârstă de 44 de ani și este cel mai bătrân concurent, după Florin Prunea.

Acesta s-a născut într-o familie modestă, și a părăsit România la doar 18 ani, în căutarea unei vieți mai bune. Drumul l-a dus în Spania, unde a acceptat orice loc de muncă pentru a merge mai departe. În momentul în care mulți ar fi ales să renunțe, el a decis să-și urmeze pasiunea pentru sport și culturism. Din 2009, a intrat în competițiile de bodybuilding și a reușit rapid să se remarce la nivel european. A devenit numărul 2 în Spania și s-a clasat în top 10 sportivi europeni, o performanță impresionantă pentru un român plecat singur, fără sprijin, într-o țară străină.

Pentru Nicolae Lupșor, participarea la Desafio: Aventura nu este doar o competiție, ci un test personal profund. Dincolo de imaginea de sportiv dur, se află un tată care își trăiește viața cu recunoștință și care vede această experiență ca pe o promisiune făcută fiului său – aceea că succesul nu vine din întâmplare, ci se câștigă prin muncă și curaj.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el, pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”, a spus Nicolae Lupșor.

