Acasă » Știri » Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din show-ul de la Pro TV

Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din show-ul de la Pro TV

De: Andreea Stăncescu 07/01/2026 | 07:40
Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre norocosul din show-ul de la Pro TV
Câți ani are concurentul de la Desafio
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
21 poze
Vezi galeria foto

Într-un cadru exotic, departe de confortul de acasă, concurenții  de la Desafio: Aventura sunt nevoiți să-și depășească limitele și să demonstreze cât de curajoși sunt. Nicolae Lupșor își dorește să arate cât este de puternic și să fie un exemplu pentru fiul său care îl așteaptă acasă. Îl vedem pe micile ecrane, într-o formă de invidiat, iar vârsta nu îl trădează.

În echipa Norocoșilor îl regăsim pe Nicolae Lupșor, supranumit „Regele fitnessului”, un concurent care și-a construit parcursul prin muncă, disciplină și ambiție. Viața l-a purtat prin experiențe dure și neașteptate, de la munca pe câmp și pe șantier sau roluri de bodyguard pentru VIP-uri. Deși este greu de crezut, el are frumoasa vârstă de 44 de ani și este cel mai bătrân concurent, după Florin Prunea.

Acesta s-a născut într-o familie modestă, și a părăsit România la doar 18 ani, în căutarea unei vieți mai bune. Drumul l-a dus în Spania, unde a acceptat orice loc de muncă pentru a merge mai departe. În momentul în care mulți ar fi ales să renunțe, el a decis să-și urmeze pasiunea pentru sport și culturism. Din 2009, a intrat în competițiile de bodybuilding și a reușit rapid să se remarce la nivel european. A devenit numărul 2 în Spania și s-a clasat în top 10 sportivi europeni, o performanță impresionantă pentru un român plecat singur, fără sprijin, într-o țară străină.

Sursa foto: Social media

Pentru Nicolae Lupșor, participarea la Desafio: Aventura nu este doar o competiție, ci un test personal profund. Dincolo de imaginea de sportiv dur, se află un tată care își trăiește viața cu recunoștință și care vede această experiență ca pe o promisiune făcută fiului său – aceea că succesul nu vine din întâmplare, ci se câștigă prin muncă și curaj.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el, pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”, a spus Nicolae Lupșor.

CITEȘTE ȘI: Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”

Concurenta de la Desafio: Aventura care a suferit enorm de dorul soțului: „Suntem dependenți unul de altul. Petrecem foarte mult timp împreună”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Știri
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la Antena 1
Știri
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de…
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc ...
Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc nu mai fusese controlat de cinci ani
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la ...
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la Antena 1
Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion
Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane
Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane
Vezi toate știrile
×