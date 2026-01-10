Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Identificați toate diferențele dintre aceste două zebre. Câte ați găsit?

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 16:57
sursă foto: Jagranjosh

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate interesant. Identificați toate diferențele dintre aceste două zebre. Câte ați găsit?

Testele de inteligență pot măsura coeficientul de inteligență până la 130. În imaginea de mai sus există două zebre, însă nu sunt identice. Există trei diferențe. Crezi că le găsești? Acest tip de exercițiu îți dezvoltă răbdarea, îți dezvoltă puterea de observație și te ajută să ignori distragerile din jur.

Testele de inteligență sunt o modalitate populară de a-ți pune la încercare capacitatea intelectuală. Partea bună este că poți încerca acest fel de provocări în orice moment al zilei, fie la cafeaua de dimineață, fie când te relaxezi în timpul unei pauze de la serviciu. Imaginile de mai sus par identice, dar nu sunt. Există trei diferențe, iar sarcina ta este să le identifici.

Cei care au reușit deja să identifice toate cele trei diferențe sunt felicitați și aplaudați. Dacă nici până acum nu ați găsit cele trei diferențe, o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care acestea apar.

sursă foto: Jagranjosh

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

