David Pușcaș, declaraţii uluitoare despre Luminiţa Anghel: „Nu am mai fost dorit, pentru că la 18 ani am avut o relație cu un băiat. Mama mă scotea cu iubitul meu în mall doar ca să…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, vorbește pentru prima dată despre orientarea sa sexuală și despre cum ar fi fost alungat din familie din cauza acestui aspect. Ba mai mult, tânărul de 28 de ani susține că mama sa îi scoatea pe el și pe iubitul lui la restaurant doar pentru a atrage atenția.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, David Pușcaș vorbește despre consumul de substanțe interzise care l-au adus în pragul depresiei, despre orientarea sa sexuală și despre cum l-a afectat trauma abandonului în viața de adult. Tânărul și mama sa adoptivă, Luminița Anghel, nu au mai vorbit de peste 10 ani. În ciuda faptului că acesta a căutat-o în urmă cu doar câteva săptămâni, artista nici nu vrea să mai audă de cel pe care l-a crescut până la 18 ani.

Acum, David discută pentru prima dată despre orientarea sa sexuală și povestește cum a fost alungat din familie din cauza acestui aspect. Deși mama sa părea să nu aibă nimic împotrivă inițial, după ce s-a recăsătorit cu actualul soț, situația s-ar fi schimbat dramatic!

”Mama în tinerețe era foarte cool și mișto, avea doar prieteni gay. Ea s-a ridicat pe spatele comunității LGBT, chiar și piesa cu care a mers la Eurovision este scrisă de către o persoană din comunitate. (…) Omul cu care este ea acum este homofob! Mama era gravidă, iar acel om îi spunea că, dacă acel copil va ieși gay, el se va sinucide, eu fiind din comunitate! Foarte urât! Am fost îndepărtat și nu am mai fost dorit, pentru că la 18 ani am avut o relație cu un băiat, într-adevăr. Ei nu mă ajutau cu nimic, din contră, era un calvar să stau cu ei în casă”, a spus David Pușcaș.

Citește și: CUM ARATĂ LUMINIȚA ANGHEL LA 56 DE ANI. TIMPUL PARCĂ STĂ ÎN LOC PENTRU EA

”Mama mă scotea cu iubitul meu în mall doar ca să ne vadă lumea”

Ba mai mult, nu doar că soțul mamei sale adoptive s-ar fi comportat urât cu el, însă, după spusele lui David, Luminița Anghel ar fi făcut o serie de gesturi ca să se asigure că tânărul se va muta cât mai repede din casa ei. După ce și-ar fi găsit alinarea în brațele bărbatului cu care acum are un alt copil, se pare că artista ar fi vrut cu orice preț să-l dea uitării pe David, susține el.

”Mama mă scotea cu iubitul meu în mall doar ca să ne vadă lumea pe toți. A făcut asta, pentru că voia să scape de mine din casă. Ea avea niște planuri în cap doar ca să scape de mine. Credea că, dacă am acea relație, voi pleca și mă voi muta cu acel băiat. Ne scoate la restaurant doar ca să ne vadă lumea.

Îmi aduc aminte și acum când mă mai intersectez cu fostul meu, pentru că noi am rămas prieteni. Îl întreb și acum dacă mai știe când ne scotea mama la Cuptorul cu lemne, era o cantină din mall, nici măcar nu ne-a scos undeva ok. Toată lumea se holba și venea să facă poze cu noi. Făcea niște lucruri doar de show”, a adăugat David, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Cum a reușit să scape de dependența de droguri, din ce face bani acum, dar și cum sună ultimul mesaj pe care i l-a dat Luminiței Anghel, aflați doar AICI.

Citește și: FIUL ADOPTIV AL LUMINIȚEI ANGHEL, LA UN PAS SĂ AJUNGĂ PE STRĂZI! DAVID PUȘCAȘ, ÎN PRAGUL DISPERĂRII: ”MI-A SCRIS PROPRIETARA”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.