Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, la un pas să ajungă pe străzi! David Pușcaș, în pragul disperării: ”Mi-a scris proprietara”

David Pușcaș, fiul adoptiv al cântăreței Luminița Anghel, se află într-o perioadă extrem de dificilă din viața sa. La 28 de ani, tânărul se confruntă cu multiple provocări care l-au adus aproape de limita răbdării. După ce a rupt definitiv legătura cu mama sa adoptivă, David se află într-o situație financiară dificilă și într-o stare emoțională fragilă.

Conflictul dintre David și Luminița Anghel, care a început acum mai mulți ani, a evoluat rapid într-o ruptură totală. Timp de mai mulți ani, cei doi au încercat să își rezolve divergențele, însă diferențele de opinie și alegerile de viață ale tânărului au fost prea mari pentru a salva relația. După multe reproșuri și tensiuni, Luminița a decis să se distanțeze de fiul său adoptiv, iar legătura lor a ajuns la un punct final.

David a recunoscut că situația sa nu este deloc ușoară. Deși lucrează din greu, el se confruntă cu dificultăți financiare semnificative. Printre acestea se numără facturile neplătite și imposibilitatea de a-și achita chiria, care ajunge la 250 de euro pe lună. De asemenea, luna septembrie, în care și-a sărbătorit ziua de naștere, a fost una extrem de dificilă, având în vedere că nu a primit salariul corespunzător pentru acea perioadă. Această situație a fost o lovitură suplimentară pentru el, în condițiile în care totul părea să meargă din rău în mai rău.

„Eu nu ştiu cum am ajuns în situația asta, crede-mă. Lucrez şi acum, am venit de la muncă. Ideea este că am rămas cu septembrie neplătit. Pe 1 septembrie a fost ziua mea și am vrut să îmi fac şi eu un cadou. Am rămas cu lunile septembrie şi noiembrie neplătite. În octombrie, parcă, am plătit. Am 250 de euro chiria. Mi-a scris proprietara. Probabil că o să vadă emisiunea. Vreau să îmi cer milioane de scuze…”, a spus David, fiul adoptiv al Luminiței Anghel.