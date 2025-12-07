Unde-s două, puterea crește și uleiul strălucește! Top 25 dive care au făcut show la plajă! Bianca Drăgușanu și Geanina Ilieș, prea HOT

Există topuri pentru orice: topul celor mai frumoase vedete, al celor mai bine îmbrăcate, sau al celor mai controversate apariții. Și multe altele. Dar mai rar vezi un top al fetelor care se dau cu ulei, nu-i așa? Ei bine, universal monden autohton ne-a demonstrate încă o data că ne poate oferi surprize spectaculoase. Pregătiți-vă, așadar pentru un top 25 de fete în care divele strălucesc la propriu, iar prietenele lor devin adevărate campioane la masaj cu ulei de plajă. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

De la malul mării până la piscină, de la ședințe foto improvizate până la scene amuzante, vedetele autohtone știu un lucru sigur: uleiul nu e doar pentru salată, ci și pentru bronz și strălucire! Unele se dau singure, altele se ajută între ele. Doar „prietenul la nevoie se cunoaște”, nu?

Iar când temperatura trece de 30 de grade, una dintre cele mai mari dovezi de loialitate rămâne acțiunea „hai să te dau cu ulei pe spate!”. Plaja devine atunci nu doar locul unde se relaxează, ci și o scenă a unor momente demne de un top. Deci, să înceapă distracția, fiți pe fază! Urmează top 25 de fete care-și dau cu ulei…

Iuiana Luciu, Geanina Ilieș și Bianca Drăgușanu au făcut senzație

Cu siguranță v-o mai amintiți pe sora cea mică a Nicoletei Luciu. Fostă actriță de telenovele, fostă vedetă a Antenei 1, în prezent DJ international. Ei bine, Iuliana Luciu s-a instalat în fruntea acestui top. Evident, face echipă cu o prietenă bună, iar fetele se ajută mai ceva ca la Asia Express. La ele e ca la salon. Una dă, cealaltă întinde, apoi schimbă rolurile. Iar prietenia asta are iz de cocos și protecție solară.

Când Andreea Tonciu zice „da”, Sânziana Buruiană e pregătită

Urmează un ”cuplu” extrem de cunoscut. Iar secvența ce le aduce pe locul secund, poate fi descrisă simplu, în doar câteva cuvinte. Când Andreea Tonciu zice „da”, Sânziana Buruiană e deja cu sticla pregătită. La ele, și aplicarea uleiului devine un eveniment. Flash-uri, glamour, tot tacâmul. La fel ca și-n cazul altor foste asistente TV: Loredana Chivu, duo cu Simona Trașcă, iar Daniela Crudu cu Marina Dina. Un sincron perfect fac și Raluca Ogică și Cristina Pană. Balet cu ulei, armonie, bronz impecabil!

Cine nu are o prietenă, atunci să-și „închirieze” una

Roxana Vancea, și ea în top trei, pare a avea chiar și un sfat util pentru fetele ce-și fixează bronzul cu ulei și se protejează de razele fierbinți ale soarelui. Mai precis, cine nu are o prietenă ca a ei care să-i zică „stai că nu ai întins bine acolo”, atunci să-și închirieze una. La fel ar putea spune și Bianca Drăgușanu, care pentru un bronz perfect a avut nevoie de o amică de nota 10 cu o tehnică impecabilă.

Artistele și dansatoarele fac echipă bună

Muncă în echipă, disciplină și mult ulei, s-ar putea spune în cazul Andreei Bănică și a dansatoarelor sale, care se ajută reciproc, sau al Adinei Postelnicu și a fetelor din echipa ei de scenă.

În continure, vă lăsăm să savurați alte scene de pe nisipul fierbinte, parcurgând toată galeria foto. Nu o ratați, nu știți ce pierdeți! Vă mai spunem doar că acest top nu e doar despre ulei, e despre ritualurile glam de vară, dar și despre distracția dintre fete.

