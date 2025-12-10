„A zis că dacă vreau să mă las de gimnastică mă omoară.” Noi acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea

După ce mai multe gimnaste au vorbit public despre experiențele lor, o nouă mărturie aduce în atenție acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea.

O mamă și fiica sa, fostă sportivă, au relatat detalii despre abuzuri fizice și psihice, susținând că traumele continuă să le afecteze viața și astăzi.

Mărturia mamei și dovezile prezentate

Mama fostei gimnaste a povestit că fiica ei a fost antrenată de Camelia Voinea la clubul Farul Constanța, în urmă cu aproape un deceniu.

„Fiica mea a fost bătută crunt de ea. Iar eu am numai câteva fotografii făcute de sora mea. Atât”, a declarat femeia.

Aceasta a precizat că în 2016 a descoperit urme vizibile pe corpul copilului, iar sora sa i-a trimis imagini care arătau vânătăile. Totuși, familia nu a mers la Institutul Național de Medicină Legală pentru un certificat medico-legal.

Mama a afirmat că a încercat să discute direct cu antrenoarea:

„Am sunat civilizat și am spus că înțeleg că acest sport e foarte greu, dar că loviturile pe care le-am văzut pe corpul fiicei mele… nu vreau să le mai văd”.

Ulterior, fiica i-a mărturisit că după acel apel ar fi fost bătută și mai tare, pentru că sportivelor li se cerea să nu povestească acasă. Familia a prezentat fotografiile conducerii clubului Farul Constanța, însă răspunsul primit a fost dezamăgitor.

„Știm că așa se întâmplă și nu avem ce face”, ar fi fost reacția oficială.

Mama a subliniat că presiunea și frica au marcat profund copilul:

„Mulți spun că așa se ajunge campion olimpic, dar eu întreb dacă acel copil și-a ales să devină așa campion olimpic?”.

Relatarea fostei gimnaste și acuzațiile directe

Fosta gimnastă a intervenit în discuție și a descris pedepse fizice repetate.

„Avea două bețe… te bătea cu tot ce nimerea. Papuci, bețe, palme. Te ciupea până la sânge”, a relatat aceasta.

Sportiva a povestit și despre accidentări grave, inclusiv o cădere de pe bârnă care i-a provocat probleme la umăr și dificultăți motorii.

„Am văzut că nu mai simțeam nimic din partea stângă a corpului. Ea nu m-a crezut, zicea că mă prefac”, a spus fosta gimnastă.

Totodată, relatările includ și episoade de violență directă:

„Mi-a dat un pumn în gură… simțeam sângele, îmi spărsese buza. A venit și mi-a mai dat doi pumni în spate”.

Sportiva a explicat că a continuat să meargă la antrenamente din frică:

„Dacă vreodată vreau să mă las de gimnastică, vine după mine și mă omoară”.

Mama a concluzionat că aceste practici nu ar trebui să mai fie tolerate:

„Copiii noștri au rămas cu traume… n-ar trebui să mai aibă dreptul să antreneze pe altcineva”.

Contactată de presă, Camelia Voinea a negat acuzațiile:

„Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine”.

Poveștile adunate arată o situație gravă despre felul în care se fac antrenamentele, ceea ce ridică mari semne de întrebare legate de siguranța copiilor în sportul de performanță și de rolul instituțiilor care ar trebui să oprească astfel de abuzuri.

