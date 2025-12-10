Acasă » Știri » „A zis că dacă vreau să mă las de gimnastică mă omoară.” Noi acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea

„A zis că dacă vreau să mă las de gimnastică mă omoară.” Noi acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea

De: David Ioan 10/12/2025 | 08:54
„A zis că dacă vreau să mă las de gimnastică mă omoară.” Noi acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea
Noi acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea. Foto: Shutterstock

După ce mai multe gimnaste au vorbit public despre experiențele lor, o nouă mărturie aduce în atenție acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea.

O mamă și fiica sa, fostă sportivă, au relatat detalii despre abuzuri fizice și psihice, susținând că traumele continuă să le afecteze viața și astăzi.

Mărturia mamei și dovezile prezentate

Mama fostei gimnaste a povestit că fiica ei a fost antrenată de Camelia Voinea la clubul Farul Constanța, în urmă cu aproape un deceniu.

„Fiica mea a fost bătută crunt de ea. Iar eu am numai câteva fotografii făcute de sora mea. Atât”, a declarat femeia.

Aceasta a precizat că în 2016 a descoperit urme vizibile pe corpul copilului, iar sora sa i-a trimis imagini care arătau vânătăile. Totuși, familia nu a mers la Institutul Național de Medicină Legală pentru un certificat medico-legal.

Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine marii aleși ai destinului
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Camelia Voinea, acuzată de abuzuri psihice şi fizice / sursă foto: Profimedia

Mama a afirmat că a încercat să discute direct cu antrenoarea:

„Am sunat civilizat și am spus că înțeleg că acest sport e foarte greu, dar că loviturile pe care le-am văzut pe corpul fiicei mele… nu vreau să le mai văd”.

Ulterior, fiica i-a mărturisit că după acel apel ar fi fost bătută și mai tare, pentru că sportivelor li se cerea să nu povestească acasă. Familia a prezentat fotografiile conducerii clubului Farul Constanța, însă răspunsul primit a fost dezamăgitor.

„Știm că așa se întâmplă și nu avem ce face”, ar fi fost reacția oficială.

Mama a subliniat că presiunea și frica au marcat profund copilul:

„Mulți spun că așa se ajunge campion olimpic, dar eu întreb dacă acel copil și-a ales să devină așa campion olimpic?”.

Relatarea fostei gimnaste și acuzațiile directe

Fosta gimnastă a intervenit în discuție și a descris pedepse fizice repetate.

„Avea două bețe… te bătea cu tot ce nimerea. Papuci, bețe, palme. Te ciupea până la sânge”, a relatat aceasta.

Sportiva a povestit și despre accidentări grave, inclusiv o cădere de pe bârnă care i-a provocat probleme la umăr și dificultăți motorii.

„Am văzut că nu mai simțeam nimic din partea stângă a corpului. Ea nu m-a crezut, zicea că mă prefac”, a spus fosta gimnastă.

Totodată, relatările includ și episoade de violență directă:

„Mi-a dat un pumn în gură… simțeam sângele, îmi spărsese buza. A venit și mi-a mai dat doi pumni în spate”.

Sportiva a explicat că a continuat să meargă la antrenamente din frică:

„Dacă vreodată vreau să mă las de gimnastică, vine după mine și mă omoară”.

Mama a concluzionat că aceste practici nu ar trebui să mai fie tolerate:

„Copiii noștri au rămas cu traume… n-ar trebui să mai aibă dreptul să antreneze pe altcineva”.

Contactată de presă, Camelia Voinea a negat acuzațiile:

„Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine”.

Poveștile adunate arată o situație gravă despre felul în care se fac antrenamentele, ceea ce ridică mari semne de întrebare legate de siguranța copiilor în sportul de performanță și de rolul instituțiilor care ar trebui să oprească astfel de abuzuri.

CITEŞTE ŞI: Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”

Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală

Tags:
Iți recomandăm
El este milionarul român care merge cu metroul, deși deține și avion privat! Acum a încălcat legea pe stadion și nu pare deloc deranjat
Știri
El este milionarul român care merge cu metroul, deși deține și avion privat! Acum a încălcat legea pe…
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
Știri
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a…
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape...
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Gandul.ro
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Gandul.ro
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta vedetă a României și-a bătut mama și copilul! „Am ordinul de protecție, căci a fost emis ...
Fosta vedetă a României și-a bătut mama și copilul! „Am ordinul de protecție, căci a fost emis pe 6 luni”
Test IQ doar pentru genii | Care dintre aceste 4 pahare se va umple primul?
Test IQ doar pentru genii | Care dintre aceste 4 pahare se va umple primul?
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
E acuzat de crimă, dar fanele sunt moarte după el! Cine este Luigi, tânărul de 27 de ani, care l-ar ...
E acuzat de crimă, dar fanele sunt moarte după el! Cine este Luigi, tânărul de 27 de ani, care l-ar fi ucis pe șeful unei companii mari
Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Autoritățile din Spania au declarat ...
Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Autoritățile din Spania au declarat stare de urgență
TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România. Cine e cântăreața care măsoară doar 1.49m înălțime
TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România. Cine e cântăreața care măsoară doar 1.49m înălțime
Vezi toate știrile
×