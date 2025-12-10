Acasă » Știri » Elena Vîșcu are iubit! Fosta soție a lui CRBL și-a refăcut viața și vorbește despre o viitoare nuntă: „Să văd și fapte”

Elena Vîșcu are iubit! Fosta soție a lui CRBL și-a refăcut viața și vorbește despre o viitoare nuntă: „Să văd și fapte”

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 09:52
Elena Vîșcu are iubit! Fosta soție a lui CRBL și-a refăcut viața și vorbește despre o viitoare nuntă: „Să văd și fapte”
Elena Vișcu are iubit nou /Foto: Instagram
La un an și jumătate după divorțul de CRBL, Elena Vîșcu și-a refăcut viața amoroasă. Se pare că fosta soție a artistului a trecut peste momentul divorțului și are acum un nou iubit. Relația este încă la început, însă pare una serioasă, așa că nu este exclus să ajungă, din nou, în fața altarului.

În primăvara anului 2024, după participarea la Power Couple, CRBL și Elena Vîșcu anunțau divorțul, după 16 ani de căsnicie. Separarea a fost una fără scandal, iar cei doi și-au încheiat socotelile la notar. După despărțire, CRBL a fost primul care și-a refăcut viața, iar acum a venit și rândul Elenei. Blondina are un nou iubit.

Elena Vîșcu are un nou iubit

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu și-a dorit o perioadă de liniște, în care să se refacă, iar acum a început o nouă viață. S-a mutat din București, și-a găsit liniștea, iar recent a anunțat și că are un nou iubit.

„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de ‘doliu’, e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a declarat Elena Vîșcu.

Elena Vișcu are iubit nou /Foto: Instagram

Relația este încă la început, așa că Elena se ferește de cuvinte mari. Nu poate spune că este încă vorba despre iubire, dar lucrurile par că merg în direcția bună. Blondina nu vrea să se grăbească, lasă totul să curgă în mod natural și este optimistă.

Deși încă nu se pune problema, fosta soție a lui CRBL nu exclude nici să ajungă, din nou, în fața altarului. Rămâne de văzut dacă va mai face pasul cel mare, dar pentru moment spune că este fericită și încântată de tot ce se întâmplă acum în viața ei.

„Este cineva prezent în viața mea. Elena este fericită. Cuvântul ‘iubește’ e prea mult, nu aș vrea să spun că gata, nuntă, dar Elena este fericită. E un nou capitol în viața ei. Asta cu ‘iubește’ e un cuvânt mult prea puternic, nu sunt doar vorbe, trebuie să văd și fapte, dar asta e în timp”, a mai declarat Elena Vîșcu.

Foto: Instagram

