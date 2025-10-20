Motivul REAL pentru care Olguța Guțanu s-a certat cu mama ei din cauza lui CRBL. Nu și-au vorbit luni de zile!

După divorțul de Elena Vîșcu, CRBL nu a stat prea mult pe tușă, iar la două luni de la anunțul despărțirii s-a afișat cu noua iubită. Cea care l-a cucerit pe artiste este Olga Guțanu, o tânără de 24 de ani. De ceva timp aceștia formează un cuplu și pare că relația lor merge cât se poate de bine. Însă, începuturile ei nu au fost prea ușoare, mai ales pentru Olga. Mama tinerei nu a fost de acord cu relația și chiar nu i-a mai vorbit o bună perioadă.

În luna aprilie a anului trecut, CRBL anunța divorțul de cea care i-a fost alături mai bine de 16 ani. Anunțul a venit ca un șoc pentru multă lume, dar artistul și-a văzut în continuare de viață. La două luni după separarea oficială de Elena, CRBL s-a afișat alături de noua iubită. De atunci el și Olga sunt împreună, însă relația lor nu a fost numai lapte și miere.

Motivul real pentru care Olguța Guțanu s-a certat cu mama ei din cauza lui CRBL

De mai bine de un an de zile, CRBL ( 47 de ani) și Olga Guțanu (24 de ani) formează un cuplu. Acum, relația lor merge foarte bine, iar cei doi au planuri mari de viitor. Însă, începuturile poveștii de iubire nu au fost unele prea ușoare. Legătura lor a fost judecată, neînțeleasă de unii, chiar și de către mama Olgăi.

Recent, CRBL și partenera sa au fost invitați în cadrul unui podcast, iar acolo Olga a dat câteva detalii dureroase de la începutul relație. Se pare că mama sa nu a fost de acord cu povestea de iubire. Aceasta a fost deranjată de diferența de vârstă mare, de 23 de ani, care există între cei doi parteneri.

Femeia și-a sfătuit fiica să pună capăt relației și chiar s-a opus vehement. Mai mult, nici nu a mai vorbit pentru ceva timp cu Olga, în încercarea de a o convinge să renunțe la legăturile cu artistul. Însă, în cele din urmă, CRBL a reușit să îi intre în grații femeii, iar acum lucrurile s-au rezolvat.

„CRBL: Mama Olgăi… îți dai seama, ca orice mamă, mi-a dat sfaturile alea ca orice mamă, către fata ei de 23 de ani: «Mă mamă, te vezi cu unul care are vârstă asta. Nu e ok. Ce viitor vezi? Unde te duci? Crezi că e ok? Mai gândește-te!». Numai că mama Olgăi fiind mult mai soldat, era mult mai drastică. Olga: De acolo s-au început certurile: «Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs, cum ar veni, în sat, în oraș!». CRBL: Au urmat niște luni de zile în care Olga era pusă la jumătate între mama ei și mine. Bursucu: Aaa, deci mamei tale nu i-au trecut nervii după primul articol, am vorbit și gata… CRBL: Nu, nu, nu… Olga: Nu există… CRBL: Totul s-a schimbat… Olga: Că nu accepta(…), nu mai vorbisem cred că o săptămână, două. Nu-mi mai răspundea, îmi dădea așa doar mesaje.(…)”, au mărturisit cei doi, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.

