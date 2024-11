Elena, fosta soție a lui CRBL, nevoită să-și ia 3 joburi ca să-și întrețină fiica după divorț: ”Au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”

La aproximativ 6 luni de la divorțul de CRBL, Elena, fosta soție a artistului, rupe tăcerea și face o serie de declarații surprinzătoare despre modul în care ruptura de soțul ei i-a marcat viața.

După 16 ani de căsnicie, Elena Viscu și CRBL au decis să divorțeze. Cei doi au împreună o fetiță, Alessia, în vârstă de 14 ani. Vestea despărțirii a venit ca un șoc pentru comunitatea de fani a artistului, însă cei doi au anunțat că vor continua să rămână uniți datorită fiicei lor. Vezi și: Olga Guțanu, mesaj tranșant pentru cei care îi judecă relația cu CRBL: ”Își dau cu părerea neîntrebați”

Recent, Elena Visconi a ieșit public și a oferit primul său interviu după despărțirea de CRBL. În prezent, artistul și-a asumat relația cu Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani din Republica Moldova, relație care a avut un impact semnificativ pentru Alessia, fiica artistului. În podcastul moderat de Damian Drăghici, ”Pastila pentru suflet”, fosta soția a lui CRBL a pus punctul pe ”i” și a adus în discuție reacția pe care fiica ei a avut-o atunci când a aflat că tatăl ei iubește altă femeie.

Elena consideră că, fiind la o vârstă la care poate înțelege foarte bine ce se întâmplă în jurul ei, Alessia reușește să păstreze aparențele și să dea de înțeles că a acceptat și că este bine cu divorțul părinților ei, dar și cu ideea că unul sau ambii părinți au dreptul să își refacă viața.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea nonstop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon.

Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt. Nu zic nimic de Edi, zic de mine. Eu sunt acolo non-stop. Am trei joburi. E un pic problematic. Eu sunt cu ea, dar, fizic, nu sunt cu ea non-stop. Încerc să gestionez. Sunt singură (n.r. în creșterea ei). E și vârsta asta vulnerabilă. Am avut o discuție. I-am explicat că nu se anulează niciodată mama, tata. Orice s-ar întâmpla, o iubim foarte mult. Am avut discuții foarte importante cu ea. Îi explic că se mai întâmplă în viață și așa și este ok și că este ok ca unul din părinți să-și refacă viața, că este bine și trebuie să acceptăm realitatea așa cum este”, a declarat Elena în podcastul lui Damian Drăghici.