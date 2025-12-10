Ce se întâmplă cu banii pe care David Popovici trebuie să îi ia de la statul român. Sportivul a făcut anunțul

David Popovici, campion olimpic și mondial la natație, a declarat recent că nu și-a primit încă banii promiși de stat, subliniind că sprijinul sponsorilor a fost esențial pentru cariera sa.

Totodată, acesta vorbeşte despre importanţa de a avea un manager, opţiunea de a fi pe cont propriu în lumea sportului fiind aproape imposibilă.

David Popovici nu şi-a încasat banii datoraţi de stat

„E puțin mai greu fără sponsori. Eu sunt recunoscător că, atunci când am început să apar în lumina reflectoarelor, am fost mediatizat. În timp, cu ajutorul echipei, am reușit să atrag sponsori, dar la început a fost foarte greu. Sunt într-o postură acum în care vin și companii la noi, și noi la ele… totul s-a schimbat foarte mult”, a explicat sportivul.

Înotătorul a subliniat dificultățile pe care le întâmpină sportivii români în lipsa unei recompense financiare adecvate pentru performanțele obținute.

„Nu e o realitate frumoasă… sportul în sine e foarte dificil, dar dacă nu ești recompensat pentru munca ta e și mai greu. Dacă ar fi le dau un sfat sportivilor, ar fi să exploreze aceste posibilități (n.r. să aibă un manager)”, a adăugat Popovici.

În paralel, autoritățile au inițiat un proiect ce vizează reabilitarea și modernizarea bazinului „Lia Manoliu”, conform solicitărilor sportivului, pentru a asigura condiții conforme standardelor Federației Internaționale de Natație (FINA). Totuși, Consiliul Economic și Social a transmis un aviz nefavorabil, considerând că România ar trebui să construiască un bazin olimpic omologat care să poarte numele lui David Popovici.

Ce consideră sportivul despre condiţille în care se antrenează

Senatorii din opoziție au criticat proiectul, catalogându-l drept prematur și populist, cu scopul de a valorifica politic performanțele excepționale ale campionului român. Între timp, Popovici va continua antrenamentele într-un balon acoperit, deoarece lucrările de modernizare la „Lia Manoliu” au fost amânate.

Succesul sportivului rămâne însă incontestabil. După medaliile de aur obținute la Campionatul Mondial de Natație din Singapore, Popovici a intrat în istoria sportului, devenind primul înotător din lume care câștigă aurul la probele de 100 și 200 de metri liber în două ediții consecutive ale competiției.

De asemena, David Popovici a atras atenția asupra infrastructurii deficitare din România.

„Dacă eu i-aș aduce într-o vizită sau în vreun cantonament pe adversarii mei sau pe prietenii mei din alte țări, să se antreneze cu mine la Lia Manoliu, ar zice că îmi bat joc de ei. Ar zice: Nu, nu, e o glumă, hai du-ne unde te antrenezi. Eu sunt convins că nu m-ar crede. De aceea eu și prea puțini sportivi suntem în postura asta de campioni și foarte buni la sport, de-asta nu suntem mai mulți. Pentru că noi nu avem o strategie reală pentru sport în România și nu avem un interes atât de mare al politicienilor pentru sport”, a afirmat sportivul.

Proiectul legislativ prevede ca bazinul „Lia Manoliu” să fie redenumit „Bazinul David Popovici” și să fie modernizat prin investiții publice. Planul include refacerea infrastructurii, dotarea cu echipamente moderne, săli de recuperare și antrenament, vestiare separate pentru sportivi, arbitri și public, precum și implementarea unor soluții energetice eficiente. Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții ar urma să coordoneze lucrările, în colaborare cu autoritățile locale.

