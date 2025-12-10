Acasă » Știri » Dispariția misterioasă a Angelikăi a fost elucidată! Tânăra de 33 de ani a ajuns la ATI cu răni grave. Ce i-ar fi făcut iubitul ei

Dispariția misterioasă a Angelikăi a fost elucidată! Tânăra de 33 de ani a ajuns la ATI cu răni grave. Ce i-ar fi făcut iubitul ei

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 11:13
Dispariția misterioasă a Angelikăi a fost elucidată! Tânăra de 33 de ani a ajuns la ATI cu răni grave. Ce i-ar fi făcut iubitul ei
Dispariția misterioasă a Angelikăi a fost elucidată /Foto: Instagram
În urmă cu mai bine de două săptămâni, Angelika Tartanova, un model în vârstă de 33 de ani din Moscova, a dispărut fără urmă. Nimeni nu mai știa nimic de ea, iar familia și-a făcut cele mai negre gânduri. Acum, dispariția misterioasă a tinerei a fost elucidată. Modelul este internat la ATI, cu răni grave și nu poate vorbi.

Angelika Tartanova a dispărut la finalul lunii noiembrie, iar de atunci familia nu a mai putut să o contacteze. După mai bine de două săptămâni de căutări, tânără a fost identificată în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Orășenesc „N. I. Pirogov” din Moscova, unde se afla internată.

Dispariția misterioasă a Angelikăi a fost elucidată

Angelika Tartanova a fost descoperită în stare critică într-un spital din Moscova. Înainte ca starea de sănătate să se agraveze, tânăra ar fi reușit să le spună cadrelor medicale că a fost lovită cu brutalitate de partenerul ei, până în punctul în care nu mai putea să stea în picioare sau să vorbească.

Dispariția misterioasă a Angelikăi a fost elucidată /Foto: Instagram

Medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranio-cerebral, contuzie cerebrală severă, hematom intracerebral și edem cerebral. A fost nevoie de o operație pe creier, iar modelul este acum internat la ATI. Se pare că în data de 23 noiembrie, femeia ar fi reușit să sune singură la ambulanță, spunând paramedicilor că a fost bătută într-un apartament de pe bulevardul Universitetski.

Vecinii Angelikăi au declarat că modelul a fost văzut ultima dată în compania unui bărbat semnificativ mai în vârstă. Este vorba despre iubitul ei. De mai bine de șase luni cei doi aveau o relație, însă bărbatul era foarte autoritar și posesiv și chiar îi interzicea să păstreze legătura cu familia ei.

„Pentru el era ca o păpușă”, ar fi spus una dintre prietenele Angelikăi.

De asemenea, cu puțin timp înainte să dispară, Angelika ar fi plecat din locuința pe care o împărțea cu iubitul ei, în urma unei dispute. În apartament au rămas bagaje nedesfăcute, telefonul și documentele personale. Bărbatul este acum principalul suspect, toate indiciile arătând către el.

Foto: Instagram

×