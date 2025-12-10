Andreea Esca, taxată aspru de un fan nemulțumit: „De 30 de ani cititoare de promptere!” Cum a putut răspunde vedeta PRO TV

Andreea Esca a primit un comentariu care a supărat-o! Vedeta Pro TV a împărtășit o fotografie în mediul online și a stârnit un val de reacții. Mai mult, le-a oferit și o replică răutăcioșilor. Toate detaliile în articol.

Andreea Esca este cea mai cunoscută, longevivă și iubită prezentatoare de știri de la noi. Vedeta vorbește rar despre ea, dar atunci când o face, este foarte sinceră și transparentă cu publicul și nu se ferește să vorbească despre aspecte plăcute, dar și mai puțin plăcute din viața ei.

Replica oferită de Andreea Esca

Cea mai recentă postare a știristei a stârnit reacții neobișnuite. Cu toate că în majoritatea timpului ea se bucură de aprecierea și iubirea românilor care o urmăresc zilnic pe micile ecrane, Andreea Esca a fost vizată de un comentariu răutăcios.

La postarea în care apare într-un costum de baie și a atașat mesajul: „Eu, azi! În capul meu! Voi?”, vedeta TV a primit mai multe comentarii, printre care și unul care a atras atenția, pentru că sunt rare momentele în care știrista primește păreri negative.

„De 30 de ani cititoare de promptere! Lumea și-a schimbat de zeci de ori serviciul, tu acolo ai rămas!”, scris internautul.

Andreea Esca a oferit un răspuns calm și plin de eleganță, așa cum ne-a obișnuit:

„Da! Îmi place aici! O zi bună și dumneavoastră.”

Știrista a vorbit despre defectul ei

Și vedetele au defecte, iar Andreea Esca se numără printre ele și nu îi este deloc rușine să recunoască ceva ce a fost nevoită să ascundă de-a lungul carierei sale, de fiecare dată când apărea pe TV. Recent, știrista a vorbit despre un defect de-al ei pe care un cameraman i l-a semnalat. Se pare că Andreea Esca are deviație de sept, iar nasul îi este puțin strâmb. Prin urmare, oamenii din spate se ocupă mereu de aspectul vedetei și se asigură că telespectatorii nu pot observa acest lucru. Au făcut o treaba foarte bună, pentru că nimeni nu a știut asta până când vedeta TV a făcut dezvăluirea (VEZI AICI MESAJUL EI).

