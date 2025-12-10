Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri: ce povești senzaționale are din perioada roș-albastră

10/12/2025
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a remizat în ultima etapă cu Dinamo, scor 0-0, însă pentru campioana României urmează un meci în grupa din Europa League, cu Feyenoord, joi, de la ora 22:00.

Invitatul special de astăzi este Adrian Voicu, fostul ofițer de presă de la FCSB, care în prezent este cunoscut pentru emisiunea Fiță cu Adiță. Alături de noi în studio va fi și Robert Panduru, cel care a lucrat cu Adrian Voicu la Tunari.

Vom analiza împreună și ultimele transferuri făcute de FCSB, dar și ce jucători ar mai trebui să vină la campioana României.

În plus, vom afla povești senzaționale din perioada în care Adrian Voicu a fost ofițer de presă la FCSB, tot în perioada în care Gigi Becali era la conducere.

Cu ce fotbaliști a rămas în legătură, pe cine a protejat în perioada roș-albastră, dar și care e secretul show-ului Fiță cu Adiță vom afla în această seară, de la ora 18:00, la EXCLUSIV FCSB.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

