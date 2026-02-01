Marius Calotă s-a ”încăierat” cu rudele Rodicăi Stănoiu. S-au luat la bătaie, în fața tuturor

Apar detalii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Marius Calotă, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr și familia acesteia ar fi pus ochii pe averea fostului ministru al Justiției cu mult înainte ca ea să se stingă din viață. S-au dus lupte grele (la propriu) între moștenitori.

Rodică Stănoiu nu are pace nici după trecerea în neființă. Reamintim că fostul ministru al justiției s-a stins din viață pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, iar ultimele luni din viața sa au fost marcate de intrigi și conflicte între rude și Marius Calotă, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr, toți având același obiectiv: să pună mâna pe averea și bunurile Rodicăi Stănoiu – vezi AICI lista completă a bunurilor.

Scandal și bătăi la spitalul Obregia din Capitală

La finalul anului 2025, starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu s-a deteriorat brusc. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în luna octombrie, a fost internată la Spitalul Floreasca din Capitală, apoi transferată la Spitalul Alexandru Obregia, acolo unde s-ar fi dus la propriu o luptă corp la corp între rudele fostului demintar și Marius Calotă.

Rodica Stănoiu ar fi ajuns al spital într-o stare gravă fiind subnutrită și cu sindrom posttraumatic din lovire, prezentând o lovitură la cap și o vânătaie în jurul unui ochi. Trei zile mai târziu a fost externată la cererea „Puișorului”, așa cum era poreclic Marius Calotă în cercul apropiaților.

La fix 3 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu, au ieșit la iveală informații neașteptat despre presiunile și scandalurile dintre rudele Monicăi Stănoiu și Marius Calotă – chiar de pe holurile spitalului Obregia. Cele două tabere și-au folosit toate armele pentru a-i influența și obliga pe doctori să ia decizia pe care ei și-o doreau în cazul fostului ministru.

„Erau conflicte aici… unii ajunseseră să se bălăcărească pe hol…unii nu vroiau să plece, alții vroiau să rămână…doamna ministru era la mijloc… au fost situații cumva jenante! A trebuit să chemăm paza! I-am amenințat că dacă nu pleacă trebuie să-i evacuăm! Erau niște tabere dezlănțuite! … Și tot felul de procurori, ex-procurori care băteau cu pumnul în masă s-o internăm, s-o internă, s-o…”, a spus una din asistentele de pe secția unde Rodica Stănoiu a fost internată.

