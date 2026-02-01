Acasă » Știri » Marius Calotă s-a ”încăierat” cu rudele Rodicăi Stănoiu. S-au luat la bătaie, în fața tuturor

Marius Calotă s-a ”încăierat” cu rudele Rodicăi Stănoiu. S-au luat la bătaie, în fața tuturor

De: Maria Roșca 01/02/2026 | 09:30
Marius Calotă s-a ”încăierat” cu rudele Rodicăi Stănoiu. S-au luat la bătaie, în fața tuturor
Marius Calotă, la un pas să clacheze

Apar detalii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Marius Calotă, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr și familia acesteia ar fi pus ochii pe averea fostului ministru al Justiției cu mult înainte ca ea să se stingă din viață. S-au dus lupte grele (la propriu) între moștenitori. 

Rodică Stănoiu nu are pace nici după trecerea în neființă. Reamintim că fostul ministru al justiției s-a stins din viață pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, iar ultimele luni din viața sa au fost marcate de intrigi și conflicte între rude și Marius Calotă, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr, toți având același obiectiv: să pună mâna pe averea și bunurile Rodicăi Stănoiu – vezi AICI lista completă a bunurilor.

O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu

Scandal și bătăi la spitalul Obregia din Capitală

La finalul anului 2025, starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu s-a deteriorat brusc. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în luna octombrie, a fost internată la Spitalul Floreasca din Capitală, apoi transferată la Spitalul Alexandru Obregia, acolo unde s-ar fi dus la propriu o luptă corp la corp între rudele fostului demintar și Marius Calotă.

Rodica Stănoiu ar fi ajuns al spital într-o stare gravă fiind subnutrită și cu sindrom posttraumatic din lovire, prezentând o lovitură la cap și o vânătaie în jurul unui ochi. Trei zile mai târziu a fost externată la cererea „Puișorului”, așa cum era poreclic Marius Calotă în cercul apropiaților.

Marius Calotă, presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu/ sursă foto: CANCAN.RO

La fix 3 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu, au ieșit la iveală informații neașteptat despre presiunile și scandalurile dintre rudele Monicăi Stănoiu și Marius Calotă – chiar de pe holurile spitalului Obregia. Cele două tabere și-au folosit toate armele pentru a-i influența și obliga pe doctori să ia decizia pe care ei și-o doreau în cazul fostului ministru.

„Erau conflicte aici… unii ajunseseră să se bălăcărească pe hol…unii nu vroiau să plece, alții vroiau să rămână…doamna ministru era la mijloc… au fost situații cumva jenante! A trebuit să chemăm paza! I-am amenințat că dacă nu pleacă trebuie să-i evacuăm!

Erau niște tabere dezlănțuite! … Și tot felul de procurori, ex-procurori care băteau cu pumnul în masă s-o internăm, s-o internă, s-o…”, a spus una din asistentele de pe secția unde Rodica Stănoiu a fost internată.

În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni

Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sport! A murit Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst și jucător de fotbal american
Știri
Doliu în sport! A murit Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst și jucător de fotbal american
„Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată la ore + cum apare pe internet
Știri
„Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată la ore + cum…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
Gandul.ro
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”
Adevarul
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
Gandul.ro
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde!
Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde!
Doliu în sport! A murit Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst și jucător de fotbal american
Doliu în sport! A murit Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst și jucător de fotbal american
„Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată ...
„Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată la ore + cum apare pe internet
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + ...
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + „mirajul” Pro TV
Cutremur în familia regală a Norvegiei! Fiul prințesei moștenitoare, judecat pentru agresiune și ...
Cutremur în familia regală a Norvegiei! Fiul prințesei moștenitoare, judecat pentru agresiune și trafic de substanțe interzise
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și ...
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România
Vezi toate știrile
×