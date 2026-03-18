Panourile solare de balcon care fac senzație în Germania au ajuns și în România. Cât costă și cum funcționează

Retailerul Lidl a introdus în oferta sa din România, începând de astăzi, un produs care atrage deja atenția celor interesați de reducerea costurilor la energie: un sistem fotovoltaic de balcon, conceput pentru utilizatorii casnici, inclusiv pentru cei care locuiesc la bloc. Acest tip de soluție, deja popular în mai multe țări europene, în special în Germania, începe să își facă loc și pe piața locală.

Kitul pus în vânzare include două panouri fotovoltaice, un invertor, elemente de fixare și cablurile necesare pentru conectare. Puterea totală instalată este de aproximativ 400 W, ceea ce îl plasează în categoria sistemelor de mici dimensiuni, destinate în principal consumului propriu. Configurația sugerează că sistemul poate fi utilizat pentru alimentarea unor consumatori casnici de bază, contribuind astfel la reducerea energiei preluate din rețea.

Panourile solare de balcon au ajuns în România

Un aspect care îl diferențiază de alte soluții mai complexe este posibilitatea de instalare în regim propriu. Sistemul este gândit astfel încât să poată fi montat fără intervenția unei echipe specializate, ceea ce îl face accesibil pentru un public larg. Conectarea pare să se realizeze direct la instalația electrică a locuinței, cel mai probabil prin intermediul unei prize, o metodă des întâlnită în cazul sistemelor de tip „plug-and-play”.

Prețul de comercializare este de aproximativ 1.300 de lei, ceea ce îl transformă într-o opțiune relativ accesibilă pentru cei care vor să experimenteze energia solară fără investiții majore. Calculat la un tarif mediu al energiei electrice de aproximativ 1,1 lei/kWh, sistemul ar putea ajunge la amortizare după circa 3.000 de ore de funcționare efectivă. Acest interval depinde însă de mai mulți factori, precum expunerea la soare, orientarea panourilor și nivelul de consum al locuinței.

Oferta este disponibilă pentru o perioadă limitată, până la începutul lunii aprilie, iar achiziția se face pe bază de rezervare. Interesul pentru astfel de produse este în creștere, în contextul în care tot mai mulți consumatori caută soluții pentru a reduce facturile la electricitate, în special în gospodăriile unde consumul este ridicat, de exemplu în cazul utilizării unui boiler electric pentru apă caldă.

Totuși, utilizarea acestor sisteme ridică și o serie de întrebări. Deși produsul este certificat conform standardelor europene, cadrul legal privind instalarea și utilizarea unor astfel de echipamente în blocuri de locuințe din România nu este pe deplin clarificat. Există neclarități legate de modul în care energia produsă este gestionată atunci când nu există consum instantaneu în locuință. În anumite situații, surplusul ar putea ajunge în rețeaua publică, ceea ce poate genera implicații tehnice și juridice.

