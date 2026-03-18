Panourile solare de balcon care fac senzație în Germania au ajuns și în România. Cât costă și cum funcționează

De: Anca Chihaie 18/03/2026 | 16:32
Panourile solare au devenit extrem de căutate de români / Sursă Foto: Pixabay

Retailerul Lidl a introdus în oferta sa din România, începând de astăzi, un produs care atrage deja atenția celor interesați de reducerea costurilor la energie: un sistem fotovoltaic de balcon, conceput pentru utilizatorii casnici, inclusiv pentru cei care locuiesc la bloc. Acest tip de soluție, deja popular în mai multe țări europene, în special în Germania, începe să își facă loc și pe piața locală.

Kitul pus în vânzare include două panouri fotovoltaice, un invertor, elemente de fixare și cablurile necesare pentru conectare. Puterea totală instalată este de aproximativ 400 W, ceea ce îl plasează în categoria sistemelor de mici dimensiuni, destinate în principal consumului propriu. Configurația sugerează că sistemul poate fi utilizat pentru alimentarea unor consumatori casnici de bază, contribuind astfel la reducerea energiei preluate din rețea.

Panourile solare de balcon au ajuns în România

Un aspect care îl diferențiază de alte soluții mai complexe este posibilitatea de instalare în regim propriu. Sistemul este gândit astfel încât să poată fi montat fără intervenția unei echipe specializate, ceea ce îl face accesibil pentru un public larg. Conectarea pare să se realizeze direct la instalația electrică a locuinței, cel mai probabil prin intermediul unei prize, o metodă des întâlnită în cazul sistemelor de tip „plug-and-play”.

Prețul de comercializare este de aproximativ 1.300 de lei, ceea ce îl transformă într-o opțiune relativ accesibilă pentru cei care vor să experimenteze energia solară fără investiții majore. Calculat la un tarif mediu al energiei electrice de aproximativ 1,1 lei/kWh, sistemul ar putea ajunge la amortizare după circa 3.000 de ore de funcționare efectivă. Acest interval depinde însă de mai mulți factori, precum expunerea la soare, orientarea panourilor și nivelul de consum al locuinței.

Oferta este disponibilă pentru o perioadă limitată, până la începutul lunii aprilie, iar achiziția se face pe bază de rezervare. Interesul pentru astfel de produse este în creștere, în contextul în care tot mai mulți consumatori caută soluții pentru a reduce facturile la electricitate, în special în gospodăriile unde consumul este ridicat, de exemplu în cazul utilizării unui boiler electric pentru apă caldă.

Totuși, utilizarea acestor sisteme ridică și o serie de întrebări. Deși produsul este certificat conform standardelor europene, cadrul legal privind instalarea și utilizarea unor astfel de echipamente în blocuri de locuințe din România nu este pe deplin clarificat. Există neclarități legate de modul în care energia produsă este gestionată atunci când nu există consum instantaneu în locuință. În anumite situații, surplusul ar putea ajunge în rețeaua publică, ceea ce poate genera implicații tehnice și juridice.

VEZI ȘI: Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul a fost ieftinit cu 41%

Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele LIDL din țara noastră

După cât timp scapi de amenda rutieră în 2026. Termenul legal pe care puțini șoferi îl știu
Știri
După cât timp scapi de amenda rutieră în 2026. Termenul legal pe care puțini șoferi îl știu
Horia Brenciu, din nou împreună cu familia! Cum și-a întâmpinat soția la aeroport
Știri
Horia Brenciu, din nou împreună cu familia! Cum și-a întâmpinat soția la aeroport
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Digi 24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse....
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către...
