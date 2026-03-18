BANC | „Ce bine se înțelege iubi meu cu tata”

– Vai fată, nu imi vine să cred, ce bine se înţelege iubi meu cu tata!

– Normal, doar au fost colegi de bancă!

Alte bancuri amuzante

Bulă vine acasă cu o notă de 2 la matematică.

Mama îl întreabă:

– Bulă, de ce ai luat doi?

– Pentru că nu am știut unde este inima!

– Cum adică?

– Păi, învățătoarea ne-a întrebat cât fac 2+3, iar eu am spus „în inima mea, cred că fac șapte”.

Bulă la școală, învățătoarea întreabă:

– Copii, cine știe care e capitala Franței?

Bulă:

– Parisul!

Învățătoarea:

– Bravo, Bulă! Și cine a descoperit America?

Bulă:

– Tot Parisul?

Învățătoarea:

– Bulă, de ce nu ți-ai făcut tema?

Bulă:

– Pentru că mi-am dat seama că sunt ecologist.

Învățătoarea:

– Și ce legătură are asta cu tema?

Bulă:

– Păi, am decis să nu mai răcesc planeta degeaba cu exercițiile mele!

Soțul către soție:

Soțul către soție:

– Draga mea ce ar fi dacă am avea un weekend fabulos?

– Este o idee minunată!

– Bine ne vedem luni.

Ion şi Maria ies de la medic

– Tu, Marie, zise Ion uitându-se la medicamentele prescrise, bumbii ăştia i-oi be, da’ cu dopurile astea ce-om face?

– Mă duc să-l mai întreb o dată pe domnu’ doctor.

– Nu te duce că s-o supăra.

Maria se duce şi iese repede.

– O zis să ţi le bagi în fund!

– Vezi, ţ-am zâs că s-a supărat…

Un cuplu într-un magazin de bijuterii

Un cuplu într-un magazin de bijuterii. Ea probează o brățară scumpă:

– Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?

– Te face grasă!

Bulă la biserică

Se duce Bulă la biserică să se spovedească…

– Părinte am păcătuit …

– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.

(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)

– Părinte, dar unde te duci?

– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

