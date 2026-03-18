BANC | „Ce bine se înțelege iubi meu cu tata”

De: David Ioan 18/03/2026 | 16:21
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc spumos, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Ia-ţi porţia de veselie, în rândurile de mai jos.

– Vai fată, nu imi vine să cred, ce bine se înţelege iubi meu cu tata!

– Normal, doar au fost colegi de bancă!

Alte bancuri amuzante

Bulă vine acasă cu o notă de 2 la matematică.

Mama îl întreabă:
– Bulă, de ce ai luat doi?
– Pentru că nu am știut unde este inima!
– Cum adică?
– Păi, învățătoarea ne-a întrebat cât fac 2+3, iar eu am spus „în inima mea, cred că fac șapte”.

Bulă la școală, învățătoarea întreabă:

– Copii, cine știe care e capitala Franței?
Bulă:
– Parisul!
Învățătoarea:
– Bravo, Bulă! Și cine a descoperit America?
Bulă:
– Tot Parisul?

Învățătoarea:

– Bulă, de ce nu ți-ai făcut tema?
Bulă:
– Pentru că mi-am dat seama că sunt ecologist.
Învățătoarea:
– Și ce legătură are asta cu tema?
Bulă:
– Păi, am decis să nu mai răcesc planeta degeaba cu exercițiile mele!

Soțul către soție

Soțul către soție:

– Draga mea ce ar fi dacă am avea un weekend fabulos?

– Este o idee minunată!

– Bine ne vedem luni.

Ion şi Maria ies de la medic

– Tu, Marie, zise Ion uitându-se la medicamentele prescrise, bumbii ăştia i-oi be, da’ cu dopurile astea ce-om face?
– Mă duc să-l mai întreb o dată pe domnu’ doctor.
– Nu te duce că s-o supăra.

Maria se duce şi iese repede.
– O zis să ţi le bagi în fund!
– Vezi, ţ-am zâs că s-a supărat…

Un cuplu într-un magazin de bijuterii

Un cuplu într-un magazin de bijuterii. Ea probează o brățară scumpă:
– Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?
– Te face grasă!

Bulă la biserică

Se duce Bulă la biserică  să se spovedească…
– Părinte am păcătuit …
– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)
– Părinte, dar unde te duci?
– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

