BANC | „Ce bine se înțelege iubi meu cu tata”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc spumos, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Ia-ţi porţia de veselie, în rândurile de mai jos.
– Vai fată, nu imi vine să cred, ce bine se înţelege iubi meu cu tata!
– Normal, doar au fost colegi de bancă!
Mama îl întreabă:
– Bulă, de ce ai luat doi?
– Pentru că nu am știut unde este inima!
– Cum adică?
– Păi, învățătoarea ne-a întrebat cât fac 2+3, iar eu am spus „în inima mea, cred că fac șapte”.
– Copii, cine știe care e capitala Franței?
Bulă:
– Parisul!
Învățătoarea:
– Bravo, Bulă! Și cine a descoperit America?
Bulă:
– Tot Parisul?
– Bulă, de ce nu ți-ai făcut tema?
Bulă:
– Pentru că mi-am dat seama că sunt ecologist.
Învățătoarea:
– Și ce legătură are asta cu tema?
Bulă:
– Păi, am decis să nu mai răcesc planeta degeaba cu exercițiile mele!
Soțul către soție:
– Draga mea ce ar fi dacă am avea un weekend fabulos?
– Este o idee minunată!
– Bine ne vedem luni.
– Tu, Marie, zise Ion uitându-se la medicamentele prescrise, bumbii ăştia i-oi be, da’ cu dopurile astea ce-om face?
– Mă duc să-l mai întreb o dată pe domnu’ doctor.
– Nu te duce că s-o supăra.
Maria se duce şi iese repede.
– O zis să ţi le bagi în fund!
– Vezi, ţ-am zâs că s-a supărat…
Un cuplu într-un magazin de bijuterii. Ea probează o brățară scumpă:
– Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?
– Te face grasă!
Se duce Bulă la biserică să se spovedească…
– Părinte am păcătuit …
– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)
– Părinte, dar unde te duci?
– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…
