Momente dramatice în familia lui Abi Talent! Tatăl trapperului a fost adus la spital în comă de gradul 3

De: Keva Iosif 15/05/2026 | 22:00
Tatăl trapperului Abi Talent se zbate între viață și moarte, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, bărbatul fiind internat la Spitalul Floreasca din Capitală, unde este menținut în viață de aparate. Acesta se află în comă de gradul III, sub supraveghere permanentă în secția de Terapie Intensivă. Starea lui s-a agravat în urma unui accident de mașină.

Familia lui Abi Talent traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce tatăl acestuia, Julien Panțic, zis ”Suraj”, a fost implicat într-un accident rutier grav produs la începutul acestui an, pe DN2 E85, la intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploiești.

Potrivit informațiilor oferite de anchetatori, autoturismul s-ar fi răsturnat pe un câmp de la marginea drumului, în urma pierderii controlului direcției. Impactul a fost extrem de puternic, încât tatăl lui Abi ar fi fost proiectat în afara mașinii, suferind multiple traumatisme.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului l-au găsit în stare critică și l-au transportat de urgență la spital.

După stabilizarea inițială, pacientul a fost transferat la Spitalul Floreasca din București, unde a fost internat în secția de Terapie Intensivă.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, starea lui s-a agravat între timp, necesitând suport vital permanent.

Tatăl în stare critică, Abi Talent în vacanțe opulente

În paralel cu drama medicală, în dosarele în care acesta era implicat au apărut deja primele consecințe procedurale.

În fața instanței, apărătorul inculpatului a solicitat amânarea judecării cauzei, invocând starea gravă de sănătate:

„Inculpatul a suferit un accident de circulație, aflându-se în comă de gradul III, fiind internat la Spitalul Floreasca, având un traumatism cranio-cerebral sever”.

De asemenea, apărătorul părții vătămate din dosar a confirmat că a luat legătura cu apărarea, fiind informat că inculpatul este în continuare conectat la aparate.

Reprezentantul Ministerului Public nu s-a opus cererii, iar instanța a încuviințat amânarea proceselor în care este implicat.

În toată această perioadă delicată, Abi Talent, recunoscut pentru stilul său extravagant și oplența afisață în online, nu pare să fi făcut un pas înapoi. Artistul apare alături de iubita sa într-o vacanță, filmând momente de relaxare „cu buget mare”, marcate de achiziții de lux, precum un ceas Rolex, geantă Chanel …

