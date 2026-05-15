Un celebru designer din România, petrecere cu ștaif de ziua sa de naștere! Vedetele prezente au avut parte de un spectacol inedit

Bucureștiul a fost zilele acestea martorul unui eveniment artistic cu o puternică încărcătură vizuală și simbolică, unde estetica, moda și teatrul s-au întâlnit într-un concept de fashion-theatre cu totul aparte. Evenimentul a marcat ziua de naștere a unui cunoscut designer, care a transformat această ocazie într-un spectacol impresionant, cu invitați de excepție și artiști din diferite domenii. Celebrul creator de modă a pregătit, la rândul său, un moment artistic special, gândit ca un show complet, cu scenografie, muzică live și elemente de performance și a transformat seara într-o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți.

Beatrice Lianda Dinu, creator de modă și scenograf, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru exclusivist alături de numeroase nume din lumea mondenă. Artiști din lumea modei, dar și oameni din cercul său personal au sărbătorit-o pe aceasta într-una dintre cele mai apreciate locații din Capitală. Atmosfera a fost elegantă și selectă și a reunit nume cunoscut din zona mondenă și artistică.

Beatrice Lianda Dinu și-a transformat aniversarea într-un spectacol de fashion- theatre

Creatoarea de modă a fost sărbătorită cu fast de zecile de invitați printre care amintim Julia Chelaru, fosta colega a Andreei Bănică și a Claudiei Pătrășcanu din trupa Exotic, Florin Grigore, Mariana Stan, Fabio Niță, soprana Rodica Anghelescu, maestrul Radu Gheorghe, Cristi Ivan și Mirela Vișan. Mai mult decât o simplă aniversare, seara a devenit un schimb de energie creativă: Nu doar ea a fost sărbătorită, ci a oferit la rândul ei invitaților un cadou artistic inedit: Un spectacol conceput special pentru această ocazie, cu un moment de fashion teatral, o poveste vizuală construite în jurul unui conflict simbolic între două arhetipuri feminine: „bad girls” și „brides”.

Cele două universuri estetice au fost transpuse într-o confruntare artistică între senzualitate, mister și atitudine rebelă, reprezentate de „fetele rele” îmbrăcate în ținute retro negre, și eleganță, rafinament și puritate stilizată, simbolizate de apariția „mireselor” spectaculoase. În centrul narațiunii s-a aflat un personaj masculin timid, prins între cele două lumi opuse, într-un joc scenic despre atracție, alegere și puterea imaginii feminine. Finalul a adus o rezoluție artistică în care rafinamentul și eleganța devin forța dominantă a poveștii. Spectacolul a fost completat de muzică live, orchestră, lumini dramatice și coregrafii atent orchestrate și au transformat spațiul într-o scenă cinematografică.

