O cunoscută alpinistă a murit în avalanșa de pe muntele Makalu. Trei copii au răms acum orfani de mamă

De: Denisa Crăciun 15/05/2026 | 21:23
Cine este alpinista care a murit pe Makalu/ sursa foto: Facebook
O tragedie imensă a avut loc pe muntele Makalu din Nepal. O alpinistă cunoscută pentru pasiunea sa extremă s-a stins din viață chiar în brațele partenerului ei. Cauza decesului a fost o avalanșă neașteptată care a lovit-o puternic.

Un caz cumplit s-a petrecut în data de 9 mai. Tragedia a avut loc pe muntele Makalu din Nepal, acolo unde o alpinistă în vârstă de 53 de ani a murit. Aceasta reușise să urce până la vârful de 8.485 de metri, însă la coborâre a fost luată prin surprindere de o avalanșă puternică. Femeia, mamă a trei copii, s-a stins chiar în brațele iubitului ei. Ultimul mesaj de pe rețelele de socializare este uluitor, la fel și cuvintele bărbatului care și-a pierdut dragostea vieții lui.

Cine este alpinista care a murit pe muntele Makalu

Pasiunea ei de o viață i-a adus sfârșitul alpinistei americane Shelley Johannesen. Aceasta avea 53 de ani și iubea să urce pe munte. De aceea, s-a aventurat alături de partenerul ei de viață David Ashley și alți doi ghizi nepalezi pe muntele Makalu din Nepal. Au reușit cu brio să urce la vârful de 8.485 de metri, s-au bucurat de peisaj, însă nimeni nu se aștepta ca totul să se năruie într-o clipă.

La coborâre, a avut loc tragedia. O coardă fixată pe munte s-ar fi rupt, iar asta ar fi declanșat avalanșa care a lovit-o puternic pe femeie. Aceasta a lăsat în urmă trei copii. În plus, înainte de a urca pe Makalu, Shelley a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Ea a scos în evidență faptul că va fi dificil, însă este recunoscătoare că se află în Nepal și are această șansă.

Va fi o urcare dificilă. Sunt entuziasmată să văd, să trăiesc și să simt ce am eu de oferit acestui munte. Sunt atât de recunoscătoare să fiu aici, în Nepal, a scris ea înainte de tragedie.

Ce a transmis iubitul alpinistei

După ce a avut loc evenimentul nefericit, partenerul alpinistei a scris un mesaj impresionant în mediul online. El a precizat că s-a stins în brațele sale, dar și că a trăit pentru pasiunea ei. În plus, bărbatul este alături de familia lui Shelley.

A murit în brațele mele, sus pe munte. Shelley a trăit fără limite și și-a urmat pasiunile. Încă încerc să înțeleg această pierdere, iar gândurile mele se îndreaptă către familia ei în aceste momente, a transmis el.

