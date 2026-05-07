Acasă » Știri » Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol

Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 13:58
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol / Sursa foto: Social media

O alpinistă din România și-a pierdut viața în timpul unei expediții pe cel mai înalt vârf muntos din Spania. Cristina Constantina Dinu a căzut în gol de la aproximativ 200 de metri, în timp ce escalada Sierra Nevada, în zona nordică a masivului Mulhacén, din Spania.

Tragedia s-a petrecut pe data de 2 mai. Românca, originară din Murfatlar, s-a aventurat în una dintre cele mai periculoase zone montane.

Circumstanțele în care s-a produs incidentul

Autoritățile din Andaluzia au fost anunțate, în jurul orei 10:00, că un alpinist din Malaga a căzut de la aproape 200 de metri înălțime. Regiunea este considerată una extrem de dificilă pentru alpiniști, accesul fiind complicat, iar condițiile de teren schimbătoare, potrivit replicaonline.

Protocolul de intervenție de urgență a fost declanșat imediat, iar la operațiune au luat parte Garda Civilă, echipajele medicale 061 și Grupul de Salvare Montană și Intervenție. Din cauza accesului dificil, salvatorii au reușit să ajungă la locul tragediei doar cu ajutorul unui elicopter.

Sursa foto: Social media

Din păcate, aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, românca fiind găsită decedată la fața locului. Deocamdată, cauzele exacte ale căderii nu au fost făcute publice.

Femeia era originară din Murfatlar, județul Constanță, însă locuia în Spania de mai mulți ani. Se ocupa cu alpinismul și era managerul unui adăpost de animale din Malaga.

CITEȘTE ȘI: Cine este femeia de 52 de ani care a murit în accidentul din Iași. Mașina în care se afla a sărit de pe pod

Filmul tragediei din Giurgiu. Ce a dus la moartea tinerei de 18 ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Știri
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
Știri
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
Mediafax
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai...
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza,...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor.ro
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive...
ULTIMA ORĂ
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: ...
Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: „Am zis, dacă tot mă apuc, să le rezolv pe toate!”
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale
Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale
Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii ...
Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Noaptea muzeelor revine! Ce evenimente și expoziții poți vizita în București, pe 23 mai
Noaptea muzeelor revine! Ce evenimente și expoziții poți vizita în București, pe 23 mai
Vezi toate știrile