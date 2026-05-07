Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol

O alpinistă din România și-a pierdut viața în timpul unei expediții pe cel mai înalt vârf muntos din Spania. Cristina Constantina Dinu a căzut în gol de la aproximativ 200 de metri, în timp ce escalada Sierra Nevada, în zona nordică a masivului Mulhacén, din Spania.

Tragedia s-a petrecut pe data de 2 mai. Românca, originară din Murfatlar, s-a aventurat în una dintre cele mai periculoase zone montane.

Circumstanțele în care s-a produs incidentul

Autoritățile din Andaluzia au fost anunțate, în jurul orei 10:00, că un alpinist din Malaga a căzut de la aproape 200 de metri înălțime. Regiunea este considerată una extrem de dificilă pentru alpiniști, accesul fiind complicat, iar condițiile de teren schimbătoare, potrivit replicaonline.

Protocolul de intervenție de urgență a fost declanșat imediat, iar la operațiune au luat parte Garda Civilă, echipajele medicale 061 și Grupul de Salvare Montană și Intervenție. Din cauza accesului dificil, salvatorii au reușit să ajungă la locul tragediei doar cu ajutorul unui elicopter.

Din păcate, aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, românca fiind găsită decedată la fața locului. Deocamdată, cauzele exacte ale căderii nu au fost făcute publice.

Femeia era originară din Murfatlar, județul Constanță, însă locuia în Spania de mai mulți ani. Se ocupa cu alpinismul și era managerul unui adăpost de animale din Malaga.

