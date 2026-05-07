Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el

Sebastian Dobrincu a fost prezent în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1. Acesta a vorbit deschis despre viața sa personală, inclusiv despre relația dintre el și fata lui Virgil Ianțu, Jasmine. El și-a dorit să clarifice legătura lor, după ce CANCAN.RO i-a surprins împreună în iunie 2025. Deși păreau fericiți unul lângă celălalt, bărbatul face acum dezvăluiri importante.

Ce spune Sebastian Dobrincu despre Jasmine

După ce au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce se plimbau împreună, Sebastian a clarificat totul. El spune că se înțelege foarte bine cu tatăl lui Jasmine. Mai mult decât atât, a mai explicat că nu există nicio relație între ei, dar o respectă enorm.

Eu sunt prieten bun cu Virgil, ne știm de foarte mult timp. Am o părere foarte bună și despre fiica lui. Nu am curtat-o. Suntem prieteni apropiați, ne știm de foarte mult timp. (…) E o fată pe care eu o respect și am o părere foarte bună despre ea și despre familia ei, a declarat Sebastian Dobrincu.

De asemenea, el a făcut câteva mărturisiri uluitoare. Acesta a avut mai multe relații care au făcut înconjurul internetului, printre femeile care i-au atins sufletul s-au numărat Ioana Ignat și Otnelia Sandu. Întrebat cum arată pentru el iubita perfectă, milionarul a spus că îl atrag femeile care știu ce vor de la viață.

Îmi plac femeile care știu ce vor de la viață, care au o direcție și nu așteaptă să vină din altă parte direcția în viață. Femeile autonome, care știu de ce sunt apte. Preferințe fizice nu am, a precizat el.

În plus, Sebastian spune că se consideră un bărbat romantic.

Eu așa m-aș descrie, dar nu pe mine trebuie să mă întrebi, ci pe oamenii care au putut să observe treaba asta de-a lungul timpului. Femeile le poți întreba. Acum sunt singur. Mi-e foarte bine singur. Vorbesc cu mai multe fete, dar nu în context romantic. Momentan nu am găsit persoana potrivită, a mai adăugat milionarul.

