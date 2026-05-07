Ce este falimentul personal? Cum poți scăpa de popriri și executări silite

De: Anca Chihaie 07/05/2026 | 15:05
Într-o perioadă în care tot mai mulți români trăiesc de la un salariu la altul, povara creditelor a devenit una dintre cele mai apăsătoare probleme financiare. Ratele la bancă, leasingurile, împrumuturile de consum și costurile tot mai ridicate ale vieții îi împing pe mulți datornici într-o situație limită, în care executările silite și poprirea salariilor devin o realitate greu de evitat. În acest context, tot mai des este adusă în discuție falimentul personal, o procedură legală care poate oferi o șansă de redresare financiară celor care nu își mai pot achita datoriile.

Puțini români cunosc însă faptul că legea insolvenței persoanelor fizice permite suspendarea executărilor silite și reorganizarea obligațiilor financiare într-un mod controlat. Procedura a fost gândită ca o soluție pentru cei aflați în imposibilitate de plată, adică pentru persoanele care, din cauza veniturilor insuficiente sau a acumulării excesive de datorii, nu mai reușesc să își achite ratele la timp.

Ce este falimentul personal?

Fenomenul creditării masive a crescut puternic în ultimii ani. Mii de familii au apelat la credite ipotecare pentru locuințe, la împrumuturi pentru renovări, mașini sau cheltuieli curente, iar multe dintre acestea au fost contractate pe perioade foarte lungi. În condițiile în care dobânzile au crescut, iar costul vieții s-a majorat semnificativ, numeroși debitori au ajuns să nu mai poată ține pasul cu obligațiile lunare.

Datele oficiale arată că sute de mii de români înregistrează întârzieri la plata ratelor. În multe cazuri, recuperatorii de creanțe și executorii judecătorești au început procedurile de executare silită, ceea ce înseamnă popriri pe salarii, blocarea conturilor sau chiar riscul pierderii unor bunuri.

Falimentul personal vine însă cu posibilitatea de a opri aceste măsuri și de a crea un plan de reorganizare financiară. Persoana care solicită această procedură trebuie să demonstreze că nu mai poate face față datoriilor și că situația sa financiară este grav afectată. Cererea se depune la comisiile teritoriale aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Odată aprobată procedura, se poate stabili un plan de rambursare pe o perioadă de până la cinci ani. În anumite situații, dacă debitorul respectă condițiile impuse și achită o parte din datorii conform planului stabilit, o parte din obligațiile financiare poate fi chiar ștearsă la finalul procedurii.

