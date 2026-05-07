BANC | Cei 4 doctori: american, german, rus și român

De: Anca Chihaie 07/05/2026 | 15:48
Este joi, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi și nu numai. 

Doctorul american spune: – La noi, în America, medicina e atât de avansată, că scoatem un rinichi de la unu’, îl transplantăm la altu’ şi după 6 săptămâni ăla deja îşi caută de lucru!

Doctorul german răspunde: – O nimica toată; la noi, în Germania, scoatem un plămân de la unu’, îl transplantăm la altu’ şi după 4 săptămâni ăla deja îşi caută de lucru!

Doctorul rus spune: – Nici asta nu-i mare scofală; la noi, în Rusia, scoatem 1/2 de inimă de la unu’, o transplantăm la altu’ şi după 2 săptămâni amândoi deja îşi caută de lucru!

Se ridică doctorul român şi răspunde: – N-avem ce să comparăm, toţi sunteţi înapoiaţi faţă de noi; în România, am luat câţiva fără creier şi fără inimă, i-am pus în fruntea ţării şi acum toţi ne căutăm de lucru…

Alte bancuri savuroase

Inspectorul la școală

Un inspector școlar vine într-o clasă de elevi de clasa a IV-a și decide să testeze nivelul de cunoștințe. Îl întreabă pe primul elev:
— Spune-mi, dacă pe o creangă sunt 5 păsări și împuști una, câte mai rămân?
Elevul se gândește puțin și răspunde:
— Niciuna, domnule inspector. Toate zboară speriate.
Inspectorul clatină din cap:
— Răspunsul corect era 4, dar îmi place cum gândești.
Elevul zâmbește mulțumit.
Apoi profesorul, ușor curios, îl întreabă pe inspector:
— Pot să vă pun și eu o întrebare?
— Desigur.
— Trei oameni stau pe o bancă și mănâncă înghețată. Unul o linge, altul o mușcă, iar al treilea o suge. Care dintre ei este căsătorit?
Inspectorul se gândește, roșește puțin și răspunde:
— Cel care o suge?
Profesorul zâmbește:
— De fapt, cel care are verighetă. Dar îmi place cum gândiți.
Inspectorul pleacă ușor jenat, iar elevii râd în șoaptă.

Vameșul și turistul

Un turist trece granița cu o valiză enormă. Vameșul îl oprește:
— Ce aveți în valiză?
— Nisip, răspunde turistul calm.
Vameșul se uită suspicios, o deschide, scotocește, dar găsește doar nisip. Îl lasă să treacă.
A doua zi, același turist. Aceeași valiză, aceeași poveste: „doar nisip”.
Se repetă situația timp de o săptămână. Vameșul devine nebun de curios, dar nu găsește nimic ilegal.
După câțiva ani, cei doi se întâlnesc întâmplător într-un restaurant.
Vameșul, deja pensionar, îi spune:
— Hai, spune-mi adevărul! Ce contrabandă făceai?
Turistul zâmbește și răspunde:
— Valize.
— Cum adică?
— Păi treceam zilnic cu valizele, dar nimeni nu se uita la ele… toți căutau nisipul.
Vameșul rămâne blocat câteva secunde, apoi izbucnește în râs:
— Recunosc… m-ai făcut!

