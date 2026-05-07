BANC | Bulă vine de la serviciu, intră în casă și o pupă pe Bubulina

Weekendul bate la ușă, iar după câteva zile pline de agitație și responsabilități la locul de muncă, este momentul perfect pentru puțină relaxare și voie bună. Tocmai de aceea, CANCAN.RO le propune cititorilor un banc savuros, ideal pentru a încheia săptămâna cu zâmbetul pe buze. Personajul principal este celebrul Bulă, care se întoarce obosit de la serviciu, fără să bănuiască faptul că acasă îl așteaptă o situație total neașteptată.

Bulă vine de la serviciu, intră în casă și o pupă pe Bubulina. În schimb, primește cel mai focos sărut din cei 20 de ani de căsnicie.

– Bubulino, chiar atât de mult îți place cum îmi stă fără mustață?

– Aaaa, Bulă, tu erai?!

Alte bancuri amuzante

La un interviu

– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…

– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.

– În general, cam un sfert…

„Nu știu unde îmi e creionul”

– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.

– Ba da, după ureche.

– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?

Patronul unei companii discută cu un tânăr care caută de lucru:

– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?

– O, da! Bineînţeles….

– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?

– O, da! Bineînţeles….

– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….

„Sunteți căsătorit?”

La interviul pentru angajare:

– Sunteţi căsătorit?

– Nu.

– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.

– Băiatul dvs. cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i aşa?

Bulă merge în cârje

Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

„De ce ai luat notă așa mică?”

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

CITEȘTE ȘI: BANC | Cine i-a învinețit ochiul lui Bulă?

BANC | De ce se numără oile noaptea