Ce mai face artistul care a scris istorie la Cenaclul Flacăra? Adună și azi mii de oameni în mijlocul naturii

De: Paul Hangerli 07/05/2026 | 07:30
Titanul folkului românesc este tot pe scenă, sursa- colaj CANCAN.RO

Pentru mulți români, Ducu Bertzi rămâne vocea care a definit muzica folk în anii Cenaclului Flacăra. Astăzi, la zeci de ani de la începuturile sale, artistul continuă să urce pe scenă, să cânte în fața a mii de oameni și să ducă mai departe spiritul folkului autentic. Mai mult, numele său este legat acum de unul dintre cele mai importante festivaluri folk din țară, organizat într-un decor spectaculos, în mijlocul naturii.

Ducu Bertzi aduce mii de oameni la Festivalul „Vama de la Munte”

Fondat chiar de Ducu Bertzi, Festivalul Național de Folk „Vama de la Munte”, organizat la Vama Buzăului, a ajuns deja la cea de-a șaptea ediție și este considerat unul dintre cele mai relevante evenimente folk din România.

Festivalul va avea loc pe 1 și 2 august 2026 și promite din nou seri speciale la foc de tabără, în mijlocul munților, printre pârâuri, poteci și baloți de paie, departe de agitația orașului.

Pe scena evenimentului vor urca nume importante precum Ducu Bertzi & Constantin Neculae, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro, Mircea Baniciu & Band, Dan Bittman & Jul Baldovin, Fără Zahăr, Alina Manole, Cristi Dumitrașcu și mulți alții.

Organizatorii estimează și în acest an participarea a câteva mii de spectatori.

„Nu este doar despre muzică, ci despre o stare”

Ducu Bertzi spune că ideea festivalului a fost să readucă folkul aproape de oameni și de natură, exact așa cum era trăit odinioară.

„Prin Festivalul Vama de la Munte ne-am propus să readucem muzica folk în spațiul ei firesc, adică aproape de oameni și de natură. Nu am vizat să creștem cantitativ, ci calitativ, cu autenticitate.”

Artistul consideră că succesul uriaș al evenimentului arată că publicul caută experiențe reale, fără filtre și fără agitația tehnologiei.

„Acest Festival nu este doar despre muzică, ci despre o stare. Invităm publicul să lase telefoanele deoparte și să se reconecteze cu natura, cu muzica și cu oamenii din jur.”

Totodată, Ducu Bertzi spune că unul dintre cele mai importante lucruri pentru el este continuitatea dintre generații.

„Folk-ul are viitor prin această continuitate a generațiilor”, afirmă artistul.

Copilul trimis la vioară care visa la chitară

Într-un  podcast recent realizat de Cătălin Oprișan, Ducu Bertzi a vorbit deschis despre începuturile sale și despre drumul lung până la succes.

Artistul povestește că la doar șase ani a fost trimis la Școala de Muzică din Sighet pentru a studia vioara, chiar dacă nu era deloc încântat de idee.

În timp ce alți copii se jucau afară, el studia ore întregi, experiență care i-a format disciplina și răbdarea încă din copilărie.

Mai târziu, prin clasa a VII-a, a descoperit chitara cu ajutorul profesorului său de vioară, care preda și acest instrument.

„Chitara mi s-a părut mai accesibilă și mai apropiată de viața de zi cu zi”, a povestit artistul.

A fost momentul în care muzica a început să devină pentru el ceva natural și profund personal.

A ales scena în locul fabricii

În liceu, Ducu Bertzi a descoperit mișcarea folk și a realizat că drumul solo, doar cu chitara, îl reprezenta cel mai bine.

A început să cânte în cenacluri culturale, iar primele premii și apariții importante i-au confirmat că muzica devenea mai mult decât un simplu hobby.

În paralel însă, viața nu era deloc ușoară. Artistul a povestit că în acei ani lucra ziua în fabrică, iar în weekend pleca în turnee cu Cenaclul Flacăra.

Deși risca sancțiuni și pierderi financiare, a ales constant muzica.

„Turneele mi-au confirmat că locul meu nu era în fabrică, ci pe scenă”, a mărturisit artistul.

Cum a început totul în Cenaclul Flacăra

Momentul decisiv al carierei sale a venit după premiul obținut în 1973 și după întâlnirea cu fenomenul Cenaclului Flacăra.

Ducu Bertzi își amintește că a fost remarcat pe scenă și invitat să cânte în finala unei seri, experiență care i-a schimbat complet viața.

Perioada Cenaclului Flacăra a însemnat însă și multă presiune. Artistul spune că fiecare apariție conta și că exista permanent nevoia de a veni cu piese noi și de a menține legătura cu publicul.

În acei ani, și-a înființat și prima trupă, „Metroc”, inspirată de muzica pe care o asculta acasă și de pasiunea construită încă din adolescență.

Astăzi, după zeci de ani de carieră, Ducu Bertzi este unul dintre cei mai respectați artiști folk din România, iar festivalul creat de el demonstrează că muzica folk este departe de a dispărea.

