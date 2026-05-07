Cum s-a răzbunat Codruța Filip pe Valentin Sanfira. „Mi-a venit să vomit!” Ce a făcut după ce au divorțat

Codruța Filip și Valentin Sanfira nu mai formează un cuplu. Chiar dacă nu au oferit prea multe detalii despre motivele separării, Codruța a explicat că toată căsnicia a fost o minciună. Mai mult decât atât, cântăreața s-a răzbunat pe fostul partener.

Vestea că cei doi cântăreți nu mai sunt împreună a șocat pe toată lumea. Aceștia au ales să meargă pe drumuri separate imediat după ce Codruța Filip s-a întors de la emisiunea Desafio: Aventura. Oficializarea divorțului a avut loc trei luni mai târziu. Până atunci, însă, cuplul a avut de onorat un concert, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Vedeta a vorbit despre acel moment și a povestit că s-a simțit dezgustată, mai ales că piesele erau dedicate iubirii. Ulterior, Codruța a decis să se răzbune pe fostul soț.

Cum s-a răzbunat Codruța Filip pe Valentin Sanfira

Ruptura dintre cei doi s-a produs imediat după ce Codruța s-a întors acasă din aventura Desafio, mai exact în data de 26 decembrie. Două luni mai târziu, pe data de 2 februarie, au decis să divorțeze la notar. După o lună în care legea le mai dă o șansă să se împace, au semnat actele pentru divorț.

Cu toate acestea, pe data de 14 februarie, aveau de susținut un concert la Sala Palatului, spectacol dedicat iubirii. Cântăreața a fost profesionalistă și a urcat pe scenă pentru a-i încânta pe fani, însă ea s-a simțit dezgustată de moment. Aceasta a povestit despre eveniment în cadrul unui podcast la care a fost invitată.

Eram amândoi pe afiș. Evident, era concertul lui, iar eu urma să apar imediat după. Era vorba despre un concert programat pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, iar în prim-plan era, practic, povestea noastră de dragoste. În acel moment am spus: dacă noi nu mai suntem împreună și am hotărât să ne despărțim, cum aș putea eu să vin? În ce calitate? El mi-a răspuns că trebuie să privesc totul strict profesional, că suntem artiști și avem datoria de a face acest lucru. Că voi veni în calitate de artist, la fel ca toți ceilalți invitați.

La un moment dat, țin minte că mi-a spus că vreau să-i fac rău, că de fapt nu vreau să vin. I-am răspuns: „Ok, dacă tu consideri asta…”, deși poate că nu ar fi meritat să merg. Sufletul meu era distrus, făcut țăndări. Am zis totuși: „Bine, ca să înțelegi că nu vreau să-ți fac rău, în ciuda tuturor lucrurilor prin care am trecut și a stării în care mă aflu acum, o să vin. Ca să nu spui că sunt un om rău. Rămân un om bun până la final.” Și am mers la concert. Dar nu vrei să știi cum am mers… I-am spus, totodată, că nu vreau și nu pot să joc teatru. Iar lumea din sală a văzut asta. Cei care au fost la concert au observat răceala și distanța dintre noi, care erau evidente, mai ales pentru cei care ne văzuseră înainte.

Am fost acolo, dar crede-mă că mi-a fost atât de greu… Mi-a apăsat enorm pe inimă, a declarat Codruța la podcastul lui Cătălin Măruță.

În urma concertului, Codruța a pus piciorul în prag. Aceasta a șters toate fotografiile cu ei de pe rețelele de socializare. Șapte ani de amintiri au fost șterși fără regret, asta în timp ce, până în momentul de față Valentin Sanfira nu a făcut acest lucru Bărbatul încă are imagini cu fosta soție.

