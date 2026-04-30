Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: "Omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate..."

Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au separat oficial de ceva timp. Motivele care au dus la divorț nu au fost aprofundate, însă Codruța a vorbit în cadrul unui podcast despre asta și a declarat că toată relația lor a fost o minciună. În urma poveștilor spuse de fosta soție, Valentin a vorbit și el despre ea, însă a fost acuzat de urmăritori că adresează cuvinte nepotrivite. De aceea, bărbatul a avut o reacție tranșantă și a ținut să aducă clarificări.

Vestea că Valentin și Codruța nu mai formează un cuplu a șocat pe toată lumea. După ce femeia a ieșit să vorbească despre divorț, cântărețul a avut o serie de postări care o atacau în mod indirect pe fosta parteneră. Fanii au sesizat și l-au acuzat imediat pe solist. Acesta a publicat un mesaj cu privire la subiect și spune că își dorește ca povestea să ajungă la final.

Ce spune Valentin Sanfira despre fosta soție

Artistul de muzică de petrecere traversează o perioadă delicată. Pe lângă divorțul care i-a bătut la ușă la începutul anului, acesta se confruntă cu reacții negative din partea urmăritorilor săi. Valentin a postat de mai multe ori mesaje pe rețelele de socializare care au fost interpretate de internauți ca fiind atacuri asupra Codruței. Acesta vrea să oprească acuzațiile, așa că a ales să aibă o reacție fermă. El a postat pe pagina sa de Facebook că nu a făcut referire la ea în niciuna dintre postările realizate. Ba mai mult, a scris că nu ar vorbi niciodată urât despre femeia cu care a stat împreună șapte ani.

Vreau să fac o precizare clară, pentru a încheia definitiv acest subiect. În niciuna dintre postările mele și în niciun cântec de-al meu nu fac referire la fosta mea parteneră de viață. Niciodată nu aș putea vorbi urât despre omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate, zi de zi, împărțind momente care au însemnat ceva real. Mă refer strict la acele persoane care nu au niciun drept să vorbească despre viața noastră privată, dar aleg să o facă doar pentru a se agăța de acest subiect, ca să fie cumva băgați în seamă de presă. Despre ei nu au, oricum, ce să vorbească, a explicat Valentin Sanfira pe Facebook.

