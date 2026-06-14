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Cum definește matematicianul Daniel Onofrei iubirea. 1+1 este egal cu 2 sau cu 1?

De: Irina Vlad 14/06/2026 | 11:21
Profesorul doctor în matematică aplicată Daniel Onofrei este invitatul în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene/ sursă foto: captură video
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Sâmbătă, 13 iunie, a avut loc premiera celei mai noi ediții a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. La granița dintre știința exactă și spiritualitate, profesorul doctor în matematică aplicată Daniel Onofrei, un român cu o carieră impresionantă de peste două decenii în învățământul universitar american, demonstrează cum iubirea poate fi calculată – episodul poate fi urmărit AICI.

Profesorul Daniel Onofrei este invitatul special în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. În cadrul unui dialog captivant, reputatul matematician susține că arta de a iubi necesită flexibilitate din partea ambilor parteneri, răbdare și renunțarea la orgoliu, pentru a nu risca anularea celor doi parteneri.

Matematicianul Daniel Onofrei defiește iubirea

Dacă în matematică 1 + 1 = 2, în ecuația iubirii, calculul devine o capcană dacă partenerii nu înțeleg sacrificiul reciproc. Cu ajutorul științei exacte, profesorul matematician Daniel Onofrei oferă o perspectivă diferită a definiției celui mai profund și complex sentiment.

Cu o viziune unică asupra modului în care doi parteneri interacționează și se transformă într-un cuplu, expertul susține că iubirea se definește printr-un proces continuu de adaptare și aliniere la celălalt. Cu alte cuvinte, pentru ca doi oameni să formeze o relație armonioasă și echilibrată, ambii parteneri trebuie să fie suficient de înțelepți să lase de la ei – atunci când este cazul – aliniere care trebuie să se întâmple pe rând. Astăzi cedez eu și te sprijin pe mine, mâine cedez eu și mă sprijini pe mine.

„În iubire trebuie să te oprești din tumult, că te privești și să-ți găsești instrumentele care să te ajute să ai răbdare suficientă pentru a-l lăsa pe celălalt să ți se descopere, cu bune și cu rele. Iar asta este lecție pe care o învățăm continuu în viață. Nu cred că știm vreodată a iubi.

Noi suntem tentați să traducem iubirea prin 1 +1 = 2. Putem să ne gândim la una dintre întrebările filozofice ale lui Constantin Noica. Spunea că 1 + 1 fac întradevăr 2, dar el își punea această întrebare pe care eu am extrapolat-o, dacă 1 + 1 fac 2, întrebarea este: care din cei 1 acceptă să se adauge celuilalt pentru a face să se simtă un doi.

Asta este o întrebare de viață. Câtă flexibilitate avem să ne adunăm pentru a-l face să se simtă doi sau poate iubirea înseamnă că lucrurile trebuie să se întâmple reciproc, poate și celălalt trebuie să adauge. Mai este o altfel de relaționare. Când cei doi unu se adaugă și se obține zero. În matematică se numește inelul resturilor împărțirilor la doi. Este foarte interesant. Când totul se împarte la doi, 1 + 1 dau zero, se anulează reciproc.

Asta e a mea, asta e a ta, duce la o anulare reciprocă. Cheia este să acceptăm pe rând să ne aliniem celuilalt pentru a-l face să se simtă cât doi. Este greu. Pentru că mereu dorim să simțit energia lui doi”, a spus profesorul Daniel Onofrei.

Matematica din spatele divinității. Daniel Onofrei, reputat profesor universitar în SUA, vorbește la ”Altceva” despre limbajul în care a fost scris Universul

Ce este dincolo de bariera dintre viață și moarte? Explicațiile lui Daniel Onofrei la Altceva cu Adrian Artene

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