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Alina Marymar a descins cu „Clanul Petrecărețelor” la LOFT! Regina lui Tzancă Uraganu a preluat comanda într-o rochiță mini, după ce a coborât din Rolls

De: Adrian Vâlceanu 05/08/2026 | 05:50
Alina Marymar a descins cu „Clanul Petrecărețelor” la LOFT! Regina lui Tzancă Uraganu a preluat comanda într-o rochiță mini, după ce a coborât din Rolls
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Într-o noapte așa fierbinte, precum cele din weekendul trecut, atmosfera din clubul Loft Mamaia a fost de-a dreptul vulcanică. N-avea cum să lipsească regina, Alina Marymar a lui Tzancă Uraganu, unica și uneori indescriptibila femeie a celebrului manelist. CANCAN.RO a surprins-o cu toată brigada în fața clubului. Practic au format Clanul Petrecărețelor!

În primul și-n primul rând trebuie să remarcăm faptul că Alina Marymar are mare talent de prezentator TV. În momentul în care imaginile au fost surprinse ea tocmai își prezenta „brigada” de prietene din două generații, dar foarte apropiate ca vârstă. Toate poartă ținute adecvate pentru Loft, pe alb sau alb și negru, în timp ce Rolls-ul lui Tzancă strălucește reflectând milioanele de luminițe din zona clubului exclusivist.

Tzancă Uraganu (35 de ani) și Alina Marymar sunt împreună de niște ani, au o fetiță, Anastasia, și între ei pare să existe multă iubire. Recent au plecat într-o vacanță romantică, în doi, în Grecia, într-o locație de vis.

În ce o privește pe Alina Marymar, de data asta pare să-și fi luat ea un beach-break axat pe clubbing greu, împreună cu Clanul Petrecărețelor. Doamnele sunt încântate de atmosfera electrizantă de pe litoral. Alina Marymar e aproape hiperactivă, probabil și pentru că toate reflectoarele sunt pe ea și ca orice femeie adoră să fie în centrul atenției, mai ales atunci când e într-un grup de femei și le dă fală pe apariții mondene.

Înainte de a-și face intrarea în club, are loc pregătirea. O prietenă de-a lui Marymar își schimbă pantofii și își mai dă o tură de parfum pe ici-pe colo, prin punctele esențiale. Par să aibă o trusă întreagă de „arme” care țin de estetica feminină undeva pe bancheta din spate a Rolls-ului.

Noapte de dezmăț în Mamaia! Marymar și brigada, desant în Loft!

Celelalte doamne abia reușesc să țină pasul cu Marymar, care dă un iureș în club, urmată de alaiul feminin. Din păcate nu avem imagini cu Marymar din interiorul clubului, dar e clar că a fost show. La ieșire fetele sunt înmuiate de căldură și oboseală, poate și de la aerosoli. Nopțile de vară pe litoral au aerul foarte tare! Atât de tare, că fetele decid să încingă o horă spontană în fața intrării clubului, iar imaginile sunt fabuloase.

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