Medicul Mihail Pautov explică dacă este bine să bei cafeaua pe stomacul gol. Ce înseamnă, de fapt, arsurile după prima ceașcă

Pentru mulți români, ziua începe cu o cafea băută imediat după trezire, înainte de micul dejun. Unii nu au nicio problemă, în timp ce alții simt arsuri, disconfort sau dureri în capul pieptului. Medicul Mihail Pautov explică ce se întâmplă în organism atunci când bem cafea pe stomacul gol și când aceste simptome ar trebui să ne trimită la medic.

Cafeaua stimulează acidul gastric, chiar dacă nu ai mâncat

Potrivit medicului, cafeaua are rolul de a stimula stomacul să producă acid gastric. Acesta este un proces normal, pentru că organismul se pregătește să digere alimentele. Problema apare atunci când stomacul este gol.

„Cafeaua stimulează stomacul să producă acid. E treaba lui normală, se pregătește pentru mâncare… doar că, dacă stomacul e gol, acidul nu are ce să digere și rămâne să se plimbe pe pereții lui. La oamenii cu un stomac mai sensibil, asta poate da un ușor disconfort.”

De ce apare senzația de arsură

Mihail Pautov spune că există și un al doilea mecanism prin care cafeaua poate provoca arsuri. Ea relaxează ușor sfincterul dintre stomac și esofag, ceea ce permite acidului gastric să urce mai ușor spre gât.

„În plus, cafeaua relaxează ușor supapa dintre stomac și esofag, așa că acidul poate urca mai ușor, și de-aici senzația de arsură în gât.”

Cafeaua nu provoacă ulcer la un om sănătos

Medicul demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre cafea. Dacă ai un stomac sănătos și nu simți niciun disconfort, nu există motive să renunți la cafeaua băută dimineața pe stomacul gol.

„La omul sănătos, cafeaua nu îți face găuri în stomac și nu provoacă ulcer sau gastrită. Deci dacă ție nu-ți face rău, nu ai de ce să te oprești de frică și poți bea liniștit cafeaua dimineața pe stomacul gol.”

Durerea poate ascunde o problemă care există deja

În schimb, dacă după fiecare cafea băută pe nemâncate apare aceeași durere, problema nu este neapărat băutura în sine.

Potrivit lui Mihail Pautov, cafeaua poate doar să scoată la iveală o afecțiune care exista deja, cum ar fi refluxul gastroesofagian, gastrita sau chiar o infecție cu Helicobacter pylori.

„Dacă de fiecare dată când bei cafea pe nemâncate simți o durere clară, atunci înseamnă că nu e cafeaua de vină, ci e doar un mesager a ceva ce nu e ok în corpul tău, sau mai exact, în stomacul tău: un stomac iritat, un reflux, o gastrită sau, uneori, o infecție cu Helicobacter pylori. Durerea în acest caz este mesagerul, iar cafeaua triggerul.”

Ce poți face dacă ai stomacul sensibil

Pentru persoanele care au astfel de simptome, medicul recomandă câteva măsuri simple. În primul rând, cafeaua nu ar trebui să fie primul lucru consumat dimineața.

Este mai bine să fie precedată de un aliment bogat în proteine sau grăsimi, care poate reduce efectul acidului gastric. De asemenea, cafeaua foarte fierbinte poate irita și mai mult stomacul, iar variante precum cold brew sunt, de regulă, mai blânde.

„Nu o bea prima, pe stomacul complet gol. Mănâncă întâi ceva cu proteină sau grăsime, care tamponează acidul. Nu o bea clocotită. Iar variantele mai puțin acide, cum e cold brew-ul, sunt de multe ori mai blânde cu stomacul.”

Când este cazul să mergi la medic

Mihail Pautov atrage atenția că durerile persistente nu trebuie ignorate și nici tratate prin evitarea completă a cafelei fără un consult medical.

„Dacă durerea persistă, săptămâni la rând, nu o ignora și nu o trata cu încă o cafea sau cu lipsa ei totală. Mergi la medic și vezi ce vrea să spună stomacul tău de fapt. Poate are nevoie de atenție și tratament.”

Concluzia medicului este simplă: cafeaua nu este un dușman pentru un stomac sănătos. Însă atunci când provoacă dureri sau arsuri în mod repetat, ea poate fi semnalul că există o problemă digestivă care merită investigată.

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