Testul simplu pe care orice român care fumează sau a fumat ar trebui să îl facă. Medicul Mihail Pautov: „Nu aștepta să te sufoci”

România se află în continuare printre țările europene cu un număr ridicat de fumători, iar efectele fumatului nu se văd întotdeauna imediat. Tocmai de aceea, medicul Mihail Pautov atrage atenția asupra unui test simplu, care poate depista din timp o boală gravă a plămânilor, chiar și atunci când persoana afectată respiră aparent fără probleme și nu are simptome.

Poți avea o boală gravă fără să îți dai seama

Mulți fumători cred că, dacă nu tușesc și nu obosesc când urcă scările, plămânii lor sunt sănătoși. În realitate, lucrurile pot sta cu totul altfel.

Mihail Pautov explică faptul că există afecțiuni care evoluează ani întregi fără semne evidente, iar una dintre cele mai periculoase este boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Problema este că, în momentul în care apar simptomele, o parte importantă din capacitatea plămânilor este deja pierdută.

„Dacă fumezi sau ai fumat vreodată, asta e testul pe care ar trebui să îl faci, chiar dacă acum respiri perfect. Sunt boli care nu te sufocă și nu te fac neapărat să tușești, așa că respiri normal, urci scările fără probleme și îți vezi liniștit de viață, în timp ce, fără să simți nimic, pierzi câte puțin din plămân în fiecare an. Una dintre ele se numește BPOC, boala pulmonară obstructivă cronică, iar cel mai perfid lucru la ea e că, până observi tu că ceva nu e în regulă, ai pierdut deja o bună parte din capacitatea plămânului.”

Șapte din zece cazuri nu sunt diagnosticate

Pericolul acestei boli este tocmai faptul că evoluează în tăcere. Potrivit medicului, milioane de oameni trăiesc cu BPOC fără să știe, deoarece organismul nu transmite semnale clare în fazele de început.

De aceea, multe persoane ajung la medic doar atunci când boala este deja într-un stadiu avansat.

„Ca să îți dai seama cât de tăcută e, se estimează că în jur de șapte din zece cazuri de BPOC din lume sunt nediagnosticate. Sunt oameni care o au, dar habar nu au, pentru că simptomele apar târziu, abia atunci când plămânul e deja afectat serios.”

De ce nu doare plămânul

Mihail Pautov explică și mecanismul prin care boala afectează plămânii.

În interiorul acestora există milioane de mici alveole unde are loc schimbul de oxigen. Fumatul distruge treptat aceste structuri și îngustează căile respiratorii, însă procesul nu provoacă durere, deoarece plămânul nu are receptori pentru durere.

„Să îți explic de ce se întâmplă asta, pe înțeles. Plămânul are milioane de săculeți mici în care intră aerul, iar la BPOC, cel mai des din cauza fumatului, săculeții ăștia se distrug și căile prin care circulă aerul se îngustează. Treaba asta nu doare deloc, pentru că plămânul nu are receptori de durere, și tocmai de aceea boala avansează atât de mult timp în liniște.”

Testul durează doar câteva minute

Vestea bună este că boala poate fi depistată printr-o investigație simplă și neinvazivă: spirometria.

Testul presupune doar să sufli într-un aparat timp de câteva minute și poate fi recomandat de un medic pneumolog, cardiolog sau de medicul de medicină internă.

„Se diagnostichează la pneumolog sau cardiolog sau medic de medicină internă cu o spirometrie, un test simplu în care doar sufli într-un aparat câteva minute. Dacă fumezi sau ai fumat vreodată, asta e testul pe care ar trebui să îl faci, chiar dacă acum respiri perfect.”

Nu aștepta apariția simptomelor

Mesajul medicului este clar: faptul că respiri bine în prezent nu înseamnă că plămânii nu sunt deja afectați.

Depistarea precoce poate face diferența în evoluția bolii, iar amânarea controlului până la apariția dificultăților de respirație poate însemna pierderea definitivă a unei părți din funcția pulmonară.

„Reține un singur lucru: plămânul nu te avertizează cât timp mai are încă de pierdut. Dacă fumezi sau ai fumat, nu aștepta să te sufoci ca să verifici, pentru că atunci e deja prea târziu să mai recuperezi ce ai pierdut.”

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