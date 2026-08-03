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Dieta Marinei Almășan: așa se menține în formă la 59 de ani! Alimentul la care a renunțat complet

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 06:20
Dieta Marinei Almășan: așa se menține în formă la 59 de ani! Alimentul la care a renunțat complet
Dieta care a transformat-o pe Marina Almășan! A renunțat complet la acest aliment
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Marina Almășan continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran, iar aparițiile sale stârnesc de fiecare dată aceeași întrebare: cum reușește să își păstreze silueta? Vedeta TVR a spus că a luat o decizie drastică acum 6 ani și că a învățat cum să aibă grijă de silueta sa.

Prezentatoarea a recunoscut că trecerea timpului și-a spus cuvântul și că organismul nu mai funcționează ca în tinerețe. Tocmai de aceea, ea a spus că a învățat să fie atentă la ceea ce mănâncă și să nu exagereze cu nimic. În locul dietelor restrictive, a ales echilibrul, iar acesta este principiul după care își organizează mesele în fiecare zi.

Ce dietă ține Marina Almășan

Prezentatoarea a mărturisit că a scos dulciurile din alimentație și că, în urmă cu șase ani, a renunțat aproape complet la carne. Vedeta a spus că nu a apelat niciodată la nutriționiști sau diete-minune, ci și-a ascultat propriul organism și a ales stilul de viață care i se potrivește cel mai bine.

„Nu arăt. Dar, încerc cu puțină trudă, pentru că de la o anumită vârstă arderile nu mai sunt atât de intense și metabolismul se dă și el peste cap. Cumpătarea, ăsta e secretul în toate. Întotdeauna când nu am fost cumpătată, atunci am deraiat de pe drumul cel drept. Cumpătarea deci, să mănânci câte puțin, să mănânci din toate, să nu-ți privezi organismul de la nimic atunci când ai poftă. Întotdeauna îmi place să gust ceva!

Dieta care a transformat-o pe Marina Almășan! A renunțat complet la acest aliment
Dieta care a transformat-o pe Marina Almășan! A renunțat complet la acest aliment

Dulciuri nu mănânc, dar dacă văd ceva care mă năucește, nu se poate să nu gust. Am renunțat la carne de 5-6 ani, mi s-a părut mie că mă ajută, dar e o renunțare relaxată. Adică dacă mă duc undeva cu prietenii la un grătar, nu pot să fac pe mimoza, să spun: «Nu, eu nu mănânc decât salata de la friptură»! Mănânc și o friptură. E un regim până la urmă autoimpus, nu mi l-a dat un nutriționist sau un medic, ca să trebuiască să-l respect”, a spus Marina Almășan pentru Click.

„Zâmbetul este cel mai bun machiaj”

Marina Almășan a spus că nu este atentă doar la alimentație. Vedeta a mărturisit că a încearcă să facă mișcare ori de câte ori are ocazia. În același timp, prezentatoarea a mărturisit că starea de spirit contează la fel de mult, fiind convinsă că un zâmbet sincer valorează mai mult decât orice produs cosmetic.

„În rest încerc să fac mișcare. Probabil că acum, cu austeritatea care va cădea pe capul nostru, va trebui să fac mișcare mai mult acasă, pentru că sălile costă, antrenorii costă și probabil va trebui să ajustez de undeva ca să pot să-mi plătesc, nu știu, impozitele și alte lucruri. Starea de bine te ajută, zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei, spunea Coco Chanel.

Și din punctul ăsta de vedere, eu am toate șansele să economisesc banii pe produse cosmetice, că zâmbesc mult. Zâmbesc mult și sănătos și lumea chiar mă întreabă dacă e un zâmbet teatral. Nu e deloc teatral! Și le aduc în sprijin poze din copilăria mea în care eram rânjită în toate fotografiile. Deci e clar că nu e nimic construit, nimic fals”, a încheiat Marina Almășan.

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