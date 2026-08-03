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Netflix l-a făcut celebru în toată lumea. O avalanșă i-a pus capăt vieții pe unul dintre cei mai periculoși munți

De: Paul Hangerli 03/08/2026 | 06:30
Netflix l-a făcut celebru în toată lumea. O avalanșă i-a pus capăt vieții pe unul dintre cei mai periculoși munți
Muntele și-a luat tributul, sursa-colaj CANCAN.RO
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Nirmal „Nimsdai” Purja, unul dintre cei mai celebri alpiniști ai lumii și protagonistul documentarului Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, a murit într-o avalanșă produsă pe muntele Broad Peak, în Pakistan. Tragedia a lovit o echipă internațională de alpiniști, iar autoritățile continuă operațiunile de căutare, temându-se că numărul victimelor ar putea crește.

Avalanșa a surprins echipa în timpul ascensiunii

Potrivit autorităților din regiunea Gilgit-Baltistan, o echipă internațională formată din zece alpiniști a plecat pe 30 iulie într-o expediție organizată de companiile Karakoram Tours, Amazing Tours și Blue Sky Trek & Tours.

Joi dimineață, în timp ce membrii grupului urcau de la Tabăra II spre Tabăra III pe Broad Peak, au fost surprinși de o avalanșă puternică.

Echipele de salvare au fost trimise imediat în zonă, iar până în prezent au fost recuperate patru trupuri neînsuflețite. Identitatea tuturor victimelor și starea celorlalți alpiniști nu au fost confirmate oficial, iar căutările continuă.

Fundația Nimsdai a confirmat moartea celebrului alpinist

Fundația Nimsdai a anunțat oficial decesul lui Nirmal Purja și al altor doi membri ai echipei sale, ghizii Pur Bahadur Gurung (Yukta) și Nima Sherpa.

„Astăzi îl plângem nu doar pe Nims, ci fiecare viață pierdută în această tragedie, inclusiv pe partenerii și ghizii săi de încredere, Pur Bahadur Gurung (Yukta) și Nima Sherpa. Gândurile, rugăciunile și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familiile, prietenii și toți cei care i-au iubit”, a transmis fundația.

Organizația l-a descris pe Purja drept unul dintre cei mai mari alpiniști din istorie, un lider care a inspirat milioane de oameni prin curajul, modestia și convingerea sa că limitele umane pot fi depășite.

„Voia să arate lumii că imposibilul poate deveni posibil”

În mesajul de omagiu, fundația a subliniat că adevărata moștenire a lui Nimsdai depășește recordurile din alpinism.

„Mai presus de realizările sale extraordinare, el și-a dorit să arate lumii ce este posibil atunci când îndrăznești să visezi mai mult, ai încredere în tine și refuzi să accepți limitele. Prin ceea ce a făcut, a inspirat milioane de oameni să creadă că pot realiza mai mult decât și-au imaginat vreodată.”

Reprezentanții fundației au adăugat că proiectele create de Purja, Elite Exped, Nimsdai Foundation, Skydive Nimsdai și Nimsdai Store, vor continua să îi ducă mai departe moștenirea.

Cine a fost Nirmal „Nimsdai” Purja

Nirmal Purja a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a stabilit recorduri impresionante în alpinismul de mare altitudine.

În 2019, el a reușit performanța considerată imposibilă de a escalada toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în doar șase luni și șase zile, doborând vechiul record mondial.

Ulterior, în 2022, a urcat din nou toate cele 14 vârfuri, de această dată fără oxigen suplimentar, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai valoroși alpiniști ai generației sale.

Povestea sa a fost prezentată în documentarul Netflix „14 Peaks: Nothing Is Impossible”, care urmărește ambițiosul proiect prin care a demonstrat că ceea ce părea imposibil putea deveni realitate.

Broad Peak, unul dintre cei mai periculoși munți ai lumii

Broad Peak, cu o altitudine de 8.051 de metri, este al 12-lea cel mai înalt munte de pe planetă și este renumit pentru condițiile extreme.

Alpiniștii trebuie să înfrunte avalanșe, schimbări bruște ale vremii și celebra „Zonă a Morții”, unde lipsa oxigenului face ca fiecare pas să devină o luptă pentru supraviețuire.

Autoritățile pakistaneze continuă operațiunile de căutare și salvare, iar Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că în echipă se afla și o alpinistă americană, Mallory Geis. Situația celorlalți membri ai expediției este în continuare neclară.

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