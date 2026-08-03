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Ce mai face astăzi Iolanda Cristea, celebra Naste din Berceni. Vocea formației Albatros care a cucerit România a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor

De: Paul Hangerli 03/08/2026 | 07:30
Ce mai face astăzi Iolanda Cristea, celebra Naste din Berceni. Vocea formației Albatros care a cucerit România a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor
Naste din Berceni a intrat în anonimitate, sursa-colaj CANCAN.RO
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La începutul anilor ’90, vocea Iolandei Cristea, cunoscută de toată lumea drept Naste din Berceni, răsuna din milioane de casetofoane, la petreceri, în piețe și chiar în unitățile militare. Alături de formația Albatros, a devenit unul dintre simbolurile muzicii de petrecere de după Revoluție. Astăzi însă, artista apare extrem de rar în public, iar despre viața ei se știu foarte puține lucruri.

Naste din Berceni, vocea care a făcut istorie după Revoluție

Puțini artiști se pot lăuda că au avut un impact atât de mare fără sprijinul radiourilor sau al televiziunilor. Într-o perioadă în care promovarea era aproape inexistentă, Iolanda Cristea și formația Albatros au reușit să cucerească întreaga țară exclusiv prin succesul casetelor audio și al spectacolelor.

Melodiile lor au fost ascultate și fredonate de milioane de români, iar piese precum „Ți-aduci aminte”, „Adio, puișorul meu”, „București, București” sau „S-a mărit armata” au devenit adevărate fenomene.

În acea perioadă, pe o piață dominată de piraterie, casetele Albatros s-au vândut în peste un milion de exemplare, iar vocea Iolandei Cristea a inspirat numeroși interpreți de muzică de petrecere.

Totul a început dintr-o joacă între prieteni

Liderul formației Albatros, Cristian Lepădat, povestea că începuturile trupei au fost cât se poate de simple.

El și Iolanda Cristea erau vecini și prieteni în cartierul Berceni, iar ideea înființării unei formații a apărut din dorința unor tineri de a cânta împreună în parc.

„Începutul a fost o joacă de copii. Locuiam în cartierul Berceni și eram vecin și prieten cu Naste. Am hotărât să înființăm o trupă mai mult în joacă. Vara ne strângeam prin parcuri, cântam și ne distram până târziu în noapte. Așa s-a născut stilul nostru, care avea să devină un succes la care nici nu visam.”

De la milioane de casete vândute la apariții tot mai rare

Odată cu începutul anilor 2000, odată cu apariția valului de formații dance și schimbarea gusturilor publicului, succesul formației Albatros a început să se diminueze.

Iolanda Cristea nu a dispărut însă complet din muzică. Ani la rând a continuat să cânte la restaurante, nunți și petreceri private, preferând spectacolele în fața publicului în locul aparițiilor televizate.

Pentru o perioadă a colaborat și cu Formația Gabi Trăistaru Band, alături de care a susținut numeroase evenimente private, reinventându-se într-un repertoriu adaptat publicului de astăzi.

Ce mai face astăzi Iolanda Cristea

În ultimii ani însă, aparițiile artistei au devenit din ce în ce mai rare. Din cercetările noastre, ultima prezență publică identificabilă datează din 2025, când a urcat pe scenă la un eveniment alături de Gabi Trăistaru Band.

În rest, informațiile despre activitatea sa artistică sunt aproape inexistente.

Pagina sa de socializare este foarte puțin activă, iar postările sunt rare. Din când în când, artista le mulțumește celor care încă își amintesc de ea și îi transmit mesaje de „La mulți ani”, însă evită să vorbească despre viața personală sau despre eventuale proiecte muzicale.

Totul lasă impresia că Iolanda Cristea a ales să se retragă discret din prim-plan și să își trăiască viața departe de ochii publicului.

Zvonul că ar fi murit a fost dezmințit

Discreția artistei a alimentat, de-a lungul anilor, numeroase zvonuri, inclusiv pe cel potrivit căruia Naste din Berceni s-ar fi stins din viață.

Liderul formației Albatros, Cristian Lepădat, a dezmințit categoric aceste informații și a explicat că totul este doar o invenție.

„Naste nu a murit, probabil păstrează discreție asupra vieții sale. Povestea asta circulă de mult timp și este inventată probabil de oameni răuvoitori. Oamenii nu cunosc adevărul și atunci inventează tot felul de zvonuri.”

Acesta a subliniat și că, în ciuda schimbărilor din componența formației, prietenia dintre membrii fondatori a rămas aceeași.

Vocea care încă trezește nostalgie

Chiar dacă astăzi preferă liniștea și apare extrem de rar în fața publicului, Iolanda Cristea este una dintre cele mai reprezentative voci ale muzicii de petrecere românești de după 1989.

Este o situație cu atât mai surprinzătoare cu cât melodiile formației Albatros continuă să fie ascultate și astăzi, iar vocea inconfundabilă a lui Naste din Berceni este recunoscută instantaneu de generații întregi de români. Pentru mulți, ea rămâne simbolul unei epoci în care o simplă casetă audio putea transforma un artist într-un fenomen național, fără promovare la radio, fără televiziune și fără rețele sociale.

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