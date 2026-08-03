Ella Vișan, ispită la Insula Iubirii? Scenariul care dinamitează show-ul de la Antena 1: fostul blondei, concurent în cuplu

Episodul trei din Insula Iubirii – Reuniuni va aduce în fața publicului o reuniune ceva mai specială, formată din concurenți din sezoane diferite și din cupluri diferite. Este vorba despre Ella Vișan, concurentă în sezonul 9, și Răzvan Kovacs, concurent în sezonul 8. Cei doi ajung împreună în fața lui Radu Vâlcan, iar surprizele nu se termină aici. Publicul s-ar putea să îi vadă pe cei doi și în sezonul 11. Ella Vișan, ispită la Insula Iubirii? Scenariul care dinamitează show-ul de la Antena 1.

Fanii show-ului prezentat de Radu Vâlcan au avut în acest an parte de o surpriză. Antena 1 a venit cu un format nou, Insula Iubirii – Reuniuni, care readuce în fața telespectatorilor unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. Episodul trei va aduce o reuniune specială, iar această poveste s-ar putea să nu se oprească aici.

Ella Vișan, ispită la Insula Iubirii?

Ella Vișan a fost una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 9 Insula Iubirii. Deși a venit în Thailanda gata de nuntă, aceasta a picat în ispită și s-a lăsat cucerită de Teo. Ei bine, acum toată lumea aștepta o revedere între ea și Andrei, însă aceasta nu a avut loc. Ella și-a dorit să își vadă fostul logodnic, însă Andrei a refuzat.

Ei bine, povestea Insula Iubirii nu s-a sfârșit aici pentru Ella Vișan. Publicul o va putea vedea și în episodul trei, când va avea parte de o reuniune cu Răzvan Kovacs. Cei doi au format pentru o scurtă perioadă un cuplu, iar Insula Iubirii – Reuniuni îi aduce, din nou, față în față.

Mai mult, se pare că Ella Vișan și Răzvan Kovacs s-ar putea să mai rămână în atenția publicului ceva timp. În ultima perioadă, pe grupurile de fani Insula Iubirii a început să circule un zvon care a încins spiritele. Mai exact, se pare că Antena 1 ar pregăti un scenariu care deja i-a pus pe jar pe fani.

Concret, se vorbește intens despre posibilitatea ca Ella Vișan să revină pe micile ecrane în calitate de ispită a sezonului 11. Iar ca tacâmul să fie complet, există posibilitatea ca Răzvan Kovacs și noua lui cucerire să formeze unul dintre cuplurile pe care ispita Ella ar trebui să le testeze.

Zvonurile potrivit cărora Ella Vișan ar urma să se întoarcă în postura de ispită la Antena 1 sunt alimentate de fani și sunt tot mai dese. Rămâne de văzut dacă Antena 1 ia într-adevăr această ipoteză în calcul și dacă în sezonul 11 blondina o să se întoarcă. Până atunci, fanii așteaptă cu nerăbdare sezonul următor, ce va avea premiera în această toamnă.

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Foto: Instagram