Răzvan Kovacs și-a refăcut viața amoroasă. Prima declarație despre noua parteneră

Răzvan Kovacs și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei. După despărțirea de Ema Oprișan și Ela Vișan, bărbatul a fost deschis pentru o nouă relație, iar dacă până acum nu a confirmat nimic, Răzvan vine pentru prima dată cu o declarație despre actuala parteneră.

Răzvan Kovacs a devenit cunoscut publicului după participarea la Insula Iubirii, alături de Ema Oprișan, fosta parteneră, alături de care are o fetiță. Cei doi au încercat să își repare relația, însă și-au dat seama că ar trebui să meargă pe drumuri separate. În plus, a fost subiect intens de discuție în mediul online atunci când și-a asumat povestea de dragoste cu Ela Vișan, o altă concurentă a testului suprem.

Scânteia dintre ei nu a durat prea mult, iar acum Răzvan și-a refăcut viața. El este împreună cu Alina, o tânără pasionată de motociclete, despre care abia acum a făcut primele declarații oficiale.

Prima declarație a lui Răzvan Kovacs despre noua parteneră

În urmă cu ceva timp, fostul concurent de la Insula Iubirii a publicat imagini cu noua sa parteneră, Alina, însă nu a declarat nimic. Recent, DJ-ul a făcut primele confesiuni. El spune că de această dată își dorește să fie discret și să nu își mai expună viața amoroasă în mediul online,

Este un subiect pe care nu vreau să-l dezbat neapărat. Nu ne-am postat din dorința de a avea niște articole (…) Ne-am postat că așa am simțit. Ne-am tot ținut departe de postări și așa mai departe, a spus Răzvan Kovacs pentru SpyNews.ro.

Mai mult decât atât, nici bruneta nu vrea să fie în centrul atenției. Bărbatul a mai explicat că într-o notă amuzantă că de când au apărut informații despre ea și relația lor, ea i-a adresat injurii în repetate rânduri.

Vreau să o țin cât mai departe pe fata asta de aparițiile publice, pentru că ea nu și le-a dorit deloc. Din contră, de azi dimineață mă înjură încontinuu, a mai spus Răzvan Kovacs.

Ce pasiuni are iubita lui Răzvan

Chiar dacă preferă discreția, din imaginile apărute în mediul online se poate observa că este pasionată de aventură și motociclete. În plus, pare să îi placă stilul nonconformist, pentru că detaliul care a atras atenția în mod deosebit este reprezentat de tatuajele pe care le are. Brațul stâng este aproape complet acoperit de tatuaje.

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