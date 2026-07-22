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Ce insecte au fost servite ilegal la un restaurant cu stele Michelin. Proprietarul riscă închisoarea

De: Irina Vlad 22/07/2026 | 15:18
Ce insecte au fost servite ilegal la un restaurant cu stele Michelin. Proprietarul riscă închisoarea
sursă foto: Pixabay
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Proprietarul unui local cu două stele Michelin din Seul, riscă o pedeapsă cu închisoarea de un an pentru că a servit furnici ca garnitură la desert, încălcând astfel reglementările stricte naționale privind siguranța alimentară.

Ancheta a fost declanșată nu de plângerile clienților, ci după ce oficialii din cadrul Ministerului pentru Siguranța Alimentară și a Medicamentelor din Coreea de Sud au observat recenzii online ale restaurantului, recenzii care prezentau fotografii cu sorbeturi presărate cu insecte. Potrivit presei locale, anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici, importate din Thailanda și Statele Unite, au fost servite în diverse preparate pe parcursul unei perioade de patru ani.

Proprietarul restaurantului cu stele Michelin riscă închisoare

În fața instanței, proprietarul restaurantului a recunoscut că a folosit insectele, dar a apărat această practică, explicând că furnicile reprezentau doar „o mică parte” dintr-un meniu de degustare format din 15 feluri. El a subliniat faptul că toți clienții aveau de ales dacă să consume insectel, aproximativ 60% dintre ei optând să încerce sorbetul garnisit cu furnici, în timp ce altora li s-au oferit alternative, precum flori comestibile sau oțet fermentat.

De asemenea, bucătarul-șef a subliniat că restaurantele de top din țări precum Regatul Unit, Danemarca și Australia includ în mod regulat furnici în meniurile lor. Cu toate acestea, procurorii au susținut că servirea ingredientelor neaprobate rămâne ilegală conform legislației sud-coreene, menționând că desertul cu furnici a fost servit de peste 12.200 de ori, generând venituri substanțiale.

Furnicile nu figurează pe lista celor 10 specii de insecte aprobate pentru consumul uman în conformitate cu legislația sud-coreeană. Printre insectele aprobate se numără lăcustele și greierii.

Procurorii sud-coreeni au solicitat instanței să-l condamne pe proprietarul restaurantului cu două stele Michelin la o pedeapsă de un an de închisoare și să aplice o amendă de 20 de milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 13.510 dolari) localului.

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