Hong Kong schimbă regulile. Câinii pot merge cu stăpânii la restaurant!

Hong Kong a făcut un pas important spre o societate mai prietenoasă cu animalele de companie. Potrivit Associated Press, câinii au primit acces legal în restaurante pentru prima dată după mai bine de trei decenii, iar autoritățile speră că măsura va schimba cultura orașului și va încuraja conviețuirea dintre proprietarii de animale și ceilalți cetățeni.

Câinii pot merge la restaurant în Hong Kong

Începând de joi, autoritățile din Hong Kong au relaxat o regulă în vigoare din 1994, care permitea accesul în restaurante doar câinilor-ghid și celor folosiți în activități oficiale. În prima etapă a programului, peste 900 de restaurante aprobate pot primi clienți însoțiți de câinii lor.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu prin care orașul încearcă să devină mai prietenos cu animalele de companie. În ultimii ani, Hong Kong a permis accesul acestora pe anumite feriboturi, în unele trenuri de metrou care circulă spre zonele rurale și chiar în spitale, unde pot vizita pacienți aflați în îngrijiri paliative.

Potrivit autorităților, peste 240.000 de gospodării din Hong Kong dețin aproximativ 400.000 de câini și pisici, reprezentând aproape 9% dintre locuințele orașului.

Restaurantele și proprietarii s-au pregătit pentru noua eră

La Wan Land Cafe, proprietarul Kelvin Chan a afișat imediat un anunț prin care își informează clienții că animalele sunt binevenite și în interior. Până acum, câinii puteau sta doar pe terasa localului, lucru dificil în timpul verilor foarte călduroase și umede din Hong Kong. Deși nu se așteaptă la o creștere spectaculoasă a încasărilor, Chan speră că schimbarea va contribui la dezvoltarea unei culturi mai deschise față de animalele de companie.

Unii proprietari de câini au mers chiar la cursuri speciale de „etichetă la restaurant”, unde animalele au fost învățate să rămână calme în prezența altor câini și a clienților. Dresorul Heyton Lee, cu 19 ani de experiență, spune că scopul acestor sesiuni este ca animalele să învețe să participe firesc la viața socială și să nu devină anxioase în spațiile publice.

Există reguli stricte pentru accesul câinilor

Noile reguli impun ca animalele să fie ținute în lesă de maximum 1,5 metri, controlată de un adult sau prinsă de un suport fix.

Câinii nu au voie să urce pe mese și nici să consume hrană folosind vesela reutilizabilă destinată oamenilor.

Rasele considerate de autorități ca fiind de luptă nu sunt admise în restaurante.

Localurile nu pot prepara mâncare specială pentru câini, însă au voie să le ofere produse ambalate.

Unele restaurante au investit deja în purificatoare de aer, separatoare între mese, cărucioare pentru animale și produse de curățenie, sperând că noua politică le va aduce mai mulți clienți. Un restaurant specializat în dim sum estimează chiar o creștere a afacerii cu până la 15%.

Și turiștii apreciază schimbarea. Un vizitator venit din China continentală a declarat că separarea zonelor destinate proprietarilor de câini îi ajută și pe clienții care nu sunt obișnuiți să ia masa în prezența animalelor să accepte mai ușor noua regulă.

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