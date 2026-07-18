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Executați la 80 de ani? Cazurile care reaprind dezbaterea despre pedeapsa capitală în SUA

De: Diana Cernea 18/07/2026 | 22:50
Executați la 80 de ani? Cazurile care reaprind dezbaterea despre pedeapsa capitală în SUA
Executați la vârste înaintate, sursa- colaj CANCAN.RO
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Potrivit unei analize publicate de Associated Press, o serie de execuții programate în Florida readuce în prim-plan o întrebare controversată: există o vârstă la care un condamnat este prea bătrân pentru a mai fi executat? Doi deținuți trecuți de 74 de ani, dintre care unul are 80 de ani, urmează să fie executați în această lună, reaprinzând dezbaterea despre justiție, umanitate și pedeapsa cu moartea.

Florida programează execuții pentru condamnați vârstnici

Ultimul deținut executat în camera de execuții din Florida avea 74 de ani, cea mai înaintată vârstă înregistrată pentru o execuție în stat în epoca modernă. Însă următorii doi condamnați programați să fie executați sunt și mai în vârstă.

Dennis Sochor, condamnat pentru uciderea Patriciei Gifford în 1982, urma să fie executat la doar o săptămână după ce a împlinit 74 de ani. La rândul său, Dominick Anthony Occhicone, condamnat pentru uciderea părinților fostei iubite în 1986, are 80 de ani și, dacă execuția va avea loc pe 28 iulie, va deveni doar al doilea octogenar executat în istoria Statelor Unite.

În prezent, pe culoarul morții din Florida se află încă trei deținuți mai în vârstă decât Occhicone.

Între dreptate pentru victime și acuzații de cruzime

Cazurile au împărțit opinia publică. Părintele catolic Dustin Feddon, care oferă asistență spirituală condamnaților la moarte din Florida din 2013, consideră că executarea unor persoane foarte vârstnice ridică serioase probleme morale.

„Să execuți oameni atât de fragili și în vârstă este cu atât mai crud și neobișnuit”, afirmă acesta, amintind opoziția Bisericii Catolice față de pedeapsa capitală.

De cealaltă parte se află familiile victimelor. Marilyn Gifford, sora tinerei ucise de Dennis Sochor, spune că așteaptă acest moment de peste patru decenii.

„Sunt doar fericită că se întâmplă cât încă trăim. Mi-aș fi dorit ca mama mea să fie în viață să vadă asta”, a declarat ea.

Decenii de apeluri au îmbătrânit condamnații

Specialiștii explică faptul că înaintarea în vârstă a condamnaților nu este neapărat rezultatul unor crime comise la bătrânețe, ci al sistemului judiciar american. Numeroase apeluri și verificări obligatorii, menite să prevină erorile judiciare și executarea unor persoane nevinovate, pot prelungi cu zeci de ani perioada petrecută pe culoarul morții.

În Florida, emiterea mandatelor de execuție depinde aproape exclusiv de decizia guvernatorului Ron DeSantis. Statul a executat deja nouă persoane în acest an, după ce în 2025 a înregistrat un record de 19 execuții, cel mai mare număr din perioada modernă.

Avocații lui Occhicone susțin că acesta suferă de multiple afecțiuni specifice vârstei, inclusiv probleme renale și de prostată, și are nevoie de ajutor chiar și pentru activități de bază, precum dușul. Totuși, legislația americană nu consideră vârsta înaintată un motiv suficient pentru suspendarea unei execuții. Doar incapacitatea mintală sau existența unor afecțiuni care ar transforma execuția într-o suferință excesivă pot constitui argumente juridice pentru amânarea sau anularea acesteia.

Pe măsură ce populația de pe culoarul morții îmbătrânește, astfel de cazuri sunt așteptate să devină tot mai frecvente, alimentând dezbaterea privind limitele morale și juridice ale pedepsei capitale.

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