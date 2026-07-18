Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională

La doar câteva săptămâni după episodul care a atras atenția fanilor, Cheloo pare să fi revenit în fața fanilor. Artistul a urcat pe scenă și a susținut un concert cu trupa sa, Paraziții, pe Arena Națională, iar apariția sa nu a trecut neobservată. Cei prezenți au remarcat că rapperul pare diferit față de imaginea cu care și-a obișnuit publicul de-a lungul anilor.

În luna iunie, numele lui Cheloo s-a aflat în centrul atenției după ce a fost implicat într-un incident petrecut în timpul unui transfer medical. Artistul fusese internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, iar ulterior a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpina pentru îngrijirea unei leziuni superficiale observate la nivelul gâtului. În timpul deplasării și al procedurilor medicale, situația a devenit tensionată, după ce rapperul ar fi încercat să părăsească zona în care se afla sub supraveghere.

Intervenția autorităților a fost rapidă, iar tentativa de plecare a fost oprită înainte ca incidentul să ia amploare. După evaluarea medicală și tratarea rănii, artistul a fost dus înapoi la unitatea medicală din Câmpina, unde și-a continuat îngrijirea.

Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională

Concertul susținut pe Arena Națională a reprezentat unul dintre cele mai așteptate momente pentru admiratorii formației Paraziții. Publicul a cântat alături de trupă piesele consacrate, iar atmosfera a fost una energică pe tot parcursul spectacolului. Totuși, dincolo de prestația muzicală, Cheloo pare mult mai schimbat.

Pe rețelele sociale au apărut înregistrări video realizate în timpul evenimentului, iar acestea au stârnit rapid reacții. Artistul pare vizibil schimbat, atât din punct de vedere fizic, cât și în ceea ce privește expresivitatea de pe scenă. Poate după ce a trecu printr-o perioadă „puțin” mai complicată să aibă nevoie de timp pentru a reveni complet la starea obișnuită.

Revenirea pe scenă arată, totuși, că artistul și-a reluat activitatea muzicală și că își continuă proiectele alături de colegii din Paraziții. Pentru publicul prezent la concert, cel mai important lucru a fost faptul că trupa a revenit în fața fanilor și a oferit un spectacol așteptat de mult timp.

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