Cheloo a ajuns la Urgențe după ce și-a provocat o rană la gât! A încercat să fugă după gestul extrem

Recent întors din Asia Express, artistul Cheloo a fost implicat într-un incident petrecut pe 18 iunie 2026, la Spitalul Municipal Câmpina, în urma unei perioade de monitorizare medicală începută cu o zi înainte, după ce acesta a fost adus la o unitate medicală din zona Breaza. CANCAN are toate detaliile!

Potrivit surselor CANCAN, pe parcursul internării au fost semnalate episoade de agitație și comportament imprevizibil, în contextul cărora a fost necesară evaluarea de specialitate și supravegherea permanentă a pacientului. În acest interval, ar fi existat și o leziune superficială în zona gâtului, care a impus intervenția personalului medical și continuarea investigațiilor de urgență într-o unitate de primiri urgențe.

Cheloo a încercat să fugă din spital

Ulterior, în zona exterioară a spitalului, artistul ar fi încercat să părăsească incinta unității medicale înainte de finalizarea procedurilor de evaluare și acordare a îngrijirilor necesare. În acest context, au intervenit forțele de ordine, care au procedat la imobilizarea artistului, măsură luată pentru prevenirea unui posibil risc atât pentru pacient, cât și pentru persoanele aflate în proximitate.

După finalizarea intervențiilor de urgență, artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere medicală de specialitate. Decizia de internare a fost luată în funcție de evaluarea clinică realizată de medici, în contextul comportamentului manifestat anterior și al necesității de monitorizare psihiatrică.

Recent întors din filmările pentru Asia Express, Cheloo a trecut printr-o perioadă care poate fi extrem de solicitantă atât fizic, cât și psihic. Participanții la competiție sunt nevoiți să facă față unor condiții dificile, unui program obositor, lipsei confortului de acasă și unui nivel ridicat de stres acumulat pe parcursul mai multor săptămâni de filmare. Astfel, cine știe, poate artistului chiar i-au lipsit anumite lucruri mai mult ca orice.

Cheloo, implicat într-un incident în august 2025 la Catedrala Mântuirii Neamului

Știm deja că artistul nu este la prima abatere de acest gen. În august 2025, artistul Cheloo ar fi pătruns cu autovehiculul în incinta Catedralei Mântuirii Neamului, un gest care a atras atenția paznicilor și a persoanelor aflate în zonă. Ulterior, comportamentul acestuia a determinat intervenția mai multor echipaje de poliție, care l-au supus testelor de rutină pentru consumul de alcool și substanțe interzise. Rezultatul alcooltestului a fost negativ, însă aparatul drugtest a indicat prezența unor substanțe interzise în organism.

Ca urmare a rezultatului preliminar, autoritățile au dispus transportarea artistului la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea probelor biologice. Potrivit informațiilor apărute apoi, analiza probei de urină a indicat un rezultat pozitiv pentru droguri, în timp ce testele efectuate pe probele de sânge au ieșit negative. Diferența dintre rezultate a fost interpretată în sensul unei posibile consumări anterioare a unor substanțe, fără ca acestea să mai fie prezente în organism în momentul incidentului.

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