Acasă » Știri » Doliu pentru Dan Diaconescu. Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani

Doliu pentru Dan Diaconescu. Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani

De: David Ioan 06/08/2026 | 17:46
Doliu pentru Dan Diaconescu. Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani
Doliu pentru Dan Diaconescu. Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doliu în familia lui Dan Diaconescu, după dispariția fratelui său, Mario Diaconescu, care a încetat din viață la 60 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul. Deși a stat mereu departe de lumina reflectoarelor, Mario a fost implicat în proiectele fratelui său și a avut un rol important în dezvoltarea televiziunilor OTV și DDTV, unde figura inclusiv ca acționar.

Mario Diaconescu a dus o viață discretă, evitând constant aparițiile publice și refuzând să vorbească despre familia sa. Puținele informații apărute în presă indică faptul că era căsătorit și avea un fiu, însă identitatea acestora nu a fost niciodată dezvăluită. În ciuda rezervelor sale față de expunerea mediatică, a rămas un colaborator apropiat al lui Dan Diaconescu, inclusiv în perioada Partidului Poporului.

Doliu pentru Dan Diaconescu

Una dintre rarele ocazii în care Mario a fost surprins de camerele de filmat a fost în 2016, la înmormântarea tatălui său, Nicolae Diaconescu, la Caracal. Atunci, întreaga familie s-a reunit după ani de zile, însă Mario a preferat să păstreze distanța față de presă, așa cum procedase mereu.

De-a lungul timpului, publicațiile au relatat că Mario a contribuit la dezvoltarea OTV încă din primii ani ai postului și a rămas implicat în afacerile fratelui său chiar și după condamnarea acestuia, administrând o parte dintre activitățile rămase în urmă.

Familia Diaconescu mai are un fiu, Nicolae, fratele cel mare al lui Dan. Acesta este inginer la Aerostar Bacău, specializat în mentenanța aeronavelor Boeing 737, și trăiește de ani buni în Scoția, unde lucrează în industria aeronautică. La fel ca Mario, și Nicolae a ales discreția, fiind rar prezent în spațiul public.

Dan Diaconescu a vorbit în trecut despre frații săi în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, lăudându-le carierele și rezultatele profesionale. El a subliniat performanțele fratelui său mai mare, pe care îl numește „Dr. Boeing”, și a rememorat momente din copilărie, petrecute alături de tatăl lor, aviator, la baza militară de la Deveselu.

„Nu, niciodată. (Nr. Dacă i-a fost rușine fratelui cu el). Fratele mare este asociat afacerilor mele. “Dr Boeing” este geniul nostru din familie. Dacă mă vedeți pe mine sau vi se pare că sunt cel mai deștept, trebuie să aflați că fratele mijlociu este geniul familiei noastre pentru că a avut doar 10 pe linie din clasa 1 până în clasa a-12-a și apoi cei cinci ani de facultate de Aeronave a avut doar 10.”

Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani

Dan Diaconescu a povestit și despre repartiția fratelui său la fabrica din Bacău, despre transferurile ulterioare în Malta și Scoția, precum și despre întâlnirile rare ale familiei, de obicei la evenimente importante.

„Celălalt frate a rămas tot timpul în România. El a fost un deschizător de drumuri în business, eu m-am apucat să vând fulare în căminele studențești. El, fiind mare, deja vindea bere și alte lucruri specifice capitalismului studențesc din perioada respectivă. Suntem trei frați, eu sunt cel mai mic, automat eu am fost cel mai răsfățat. Tatăl meu avea grijă de noi, de toți cei trei la un loc.”

Fostul realizator TV a vorbit și despre tatăl lor, aviator, care le-a influențat puternic copilăria și i-a dus frecvent la Deveselu, unde aveau acces la facilități speciale.

„Și tatăl meu era un vizionar pentru că a trimis o scrisoare către Casa Albă. Toți trei suntem niște produși ai tatălui nostru care ne duceam în vacanțele noastre, în weekenduri, la baza de la Deveselu, unde am avut o oază mică de libertate în Caracal, unde aveam un teren de volei, piscină, un teren de tenis. Eram copii de aviator și aveam un statut preferențial.”

Dispariția lui Mario Diaconescu marchează un moment de profundă tristețe pentru familia fostului patron OTV, care pierde un membru discret, dar esențial în parcursul profesional și personal al lui Dan Diaconescu.

CITEŞTE ŞI: A murit Constantin Pănescu. Omul de afaceri, găsit fără suflare în curtea casei

Cornel Țălnar îl ”lovește” pe Cornel Dinu la bătrânețe. Proces pierdut, pensie tăiată

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Știri
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Știri
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu ...
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”
Vezi toate știrile