Doliu pentru Dan Diaconescu. Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani

Doliu în familia lui Dan Diaconescu, după dispariția fratelui său, Mario Diaconescu, care a încetat din viață la 60 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul. Deși a stat mereu departe de lumina reflectoarelor, Mario a fost implicat în proiectele fratelui său și a avut un rol important în dezvoltarea televiziunilor OTV și DDTV, unde figura inclusiv ca acționar.

Mario Diaconescu a dus o viață discretă, evitând constant aparițiile publice și refuzând să vorbească despre familia sa. Puținele informații apărute în presă indică faptul că era căsătorit și avea un fiu, însă identitatea acestora nu a fost niciodată dezvăluită. În ciuda rezervelor sale față de expunerea mediatică, a rămas un colaborator apropiat al lui Dan Diaconescu, inclusiv în perioada Partidului Poporului.

Doliu pentru Dan Diaconescu

Una dintre rarele ocazii în care Mario a fost surprins de camerele de filmat a fost în 2016, la înmormântarea tatălui său, Nicolae Diaconescu, la Caracal. Atunci, întreaga familie s-a reunit după ani de zile, însă Mario a preferat să păstreze distanța față de presă, așa cum procedase mereu.

De-a lungul timpului, publicațiile au relatat că Mario a contribuit la dezvoltarea OTV încă din primii ani ai postului și a rămas implicat în afacerile fratelui său chiar și după condamnarea acestuia, administrând o parte dintre activitățile rămase în urmă.

Familia Diaconescu mai are un fiu, Nicolae, fratele cel mare al lui Dan. Acesta este inginer la Aerostar Bacău, specializat în mentenanța aeronavelor Boeing 737, și trăiește de ani buni în Scoția, unde lucrează în industria aeronautică. La fel ca Mario, și Nicolae a ales discreția, fiind rar prezent în spațiul public.

Dan Diaconescu a vorbit în trecut despre frații săi în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, lăudându-le carierele și rezultatele profesionale. El a subliniat performanțele fratelui său mai mare, pe care îl numește „Dr. Boeing”, și a rememorat momente din copilărie, petrecute alături de tatăl lor, aviator, la baza militară de la Deveselu.

„Nu, niciodată. (Nr. Dacă i-a fost rușine fratelui cu el). Fratele mare este asociat afacerilor mele. “Dr Boeing” este geniul nostru din familie. Dacă mă vedeți pe mine sau vi se pare că sunt cel mai deștept, trebuie să aflați că fratele mijlociu este geniul familiei noastre pentru că a avut doar 10 pe linie din clasa 1 până în clasa a-12-a și apoi cei cinci ani de facultate de Aeronave a avut doar 10.”

Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani

Dan Diaconescu a povestit și despre repartiția fratelui său la fabrica din Bacău, despre transferurile ulterioare în Malta și Scoția, precum și despre întâlnirile rare ale familiei, de obicei la evenimente importante.

„Celălalt frate a rămas tot timpul în România. El a fost un deschizător de drumuri în business, eu m-am apucat să vând fulare în căminele studențești. El, fiind mare, deja vindea bere și alte lucruri specifice capitalismului studențesc din perioada respectivă. Suntem trei frați, eu sunt cel mai mic, automat eu am fost cel mai răsfățat. Tatăl meu avea grijă de noi, de toți cei trei la un loc.”

Fostul realizator TV a vorbit și despre tatăl lor, aviator, care le-a influențat puternic copilăria și i-a dus frecvent la Deveselu, unde aveau acces la facilități speciale.

„Și tatăl meu era un vizionar pentru că a trimis o scrisoare către Casa Albă. Toți trei suntem niște produși ai tatălui nostru care ne duceam în vacanțele noastre, în weekenduri, la baza de la Deveselu, unde am avut o oază mică de libertate în Caracal, unde aveam un teren de volei, piscină, un teren de tenis. Eram copii de aviator și aveam un statut preferențial.”

Dispariția lui Mario Diaconescu marchează un moment de profundă tristețe pentru familia fostului patron OTV, care pierde un membru discret, dar esențial în parcursul profesional și personal al lui Dan Diaconescu.

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