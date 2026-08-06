Le-a dat replica tuturor. Gabriela Cristea, mesaj sincer după comentariile răutăcioase

Gabriela Cristea revine în atenția publicului cu un mesaj important pentru cei care au jignit-o și au judecat-o în mediul online. După ce a reușit să slăbească kilograme importante, fosta prezentatoare TV s-a lovit de un val de reacții dure din partea publicului.

În ultimul an, Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare radicală. A reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme, însă, chiar și așa, fosta prezentatoare TV s-a lovit de un alt val de critici și jigniri din partea publicului. Cu o încredere în sine mult mai puternică, ea a avut curajul să se expună în mediul online în diferite ipostaze și ținute, de la costum de baie, până la rochii sexy și provocatoare.

Gabriela Cristea: „Am slăbit și sunt prea slabă”

Sătulă că aspectul ei fizic să fie în permanență subiect de dezbatere publică, Gabriela Cristea le-a dat urmăritorilor o replică pe măsură. Fosta prezentatoare TV a subliniat faptul că prioritatea ei nu a fost niciodată să mulțumească standardele celor din jur, ci să aibă grijă de propria sănătate și să se simtă bine în pielea ei.

„Mă întreb de ce unii oameni simt că au dreptul să locuiască, cu părerea lor, în corpul altcuiva. Când eram mai plinuță, eram prea grasă. Acum, că am slăbit, sunt prea slabă. Dacă aș mai pune câteva kilograme, probabil aș fi din nou prea grasă. Adevărul este că nu poți trăi încercând să mulțumești pe toată lumea. Pentru că standardele altora se schimbă mai repede decât poți tu să te schimbi. Corpul fiecăruia spune o poveste pe care noi nu o cunoaștem. Uneori este despre sănătate. Alteori despre o luptă. Despre disciplină. Despre alegeri. Despre durere. Sau pur și simplu despre felul în care omul acela se simte bine în pielea lui. Poate că ar fi timpul să înlocuim comentariile despre aspectul fizic cu mai mult respect. Să ne uităm mai puțin în oglinda altuia și mai mult în propria oglindă. Pentru că singurul corp de care suntem cu adevărat responsabili este al nostru”, a scris Gabriela Cristea, pe Facebook.

Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la injecțiile pentru slăbit: ”Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești”

Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea jos 30 de kilograme