Atunci când își cumpără un apartament, cei mai mulți români pun pe primul loc prețul, zona sau compartimentarea. Totuși, există un detaliu care poate influența semnificativ costurile lunare cu încălzirea și răcirea locuinței: etajul la care se află apartamentul. Poziția în bloc, orientarea către punctele cardinale și gradul de izolare al clădirii pot face diferența dintre o factură redusă și una considerabil mai mare, atât vara, cât și iarna.

Specialiștii în eficiență energetică susțin că apartamentele situate la etajele intermediare sunt, de regulă, cele mai avantajoase. Motivul este simplu: acestea sunt înconjurate de alte locuințe încălzite sau răcite, ceea ce reduce pierderile de căldură în sezonul rece și limitează supraîncălzirea pe timpul verii. În plus, pereții exteriori sunt mai puțin expuși variațiilor mari de temperatură decât în cazul apartamentelor aflate la extremitățile clădirii. În cele mai multe situații, apartamentele situate între etajul doi și penultimul etaj au cele mai mici costuri pentru încălzire și răcire, mai ales dacă blocul este anvelopat și dispune de tâmplărie termoizolantă.

Orientarea apartamentului contează la fel de mult

Nu doar etajul influențează consumul de energie. Orientarea locuinței poate avea un impact important asupra confortului termic. Apartamentele orientate spre sud și vest beneficiază de mai multă lumină și căldură naturală în timpul iernii, ceea ce poate reduce costurile cu încălzirea. În schimb, vara acestea se încălzesc mai repede, iar aerul condiționat va funcționa mai mult timp.

Ultimul etaj poate aduce facturi mai mari

Locuințele aflate la ultimul etaj sunt cele mai expuse razelor soarelui în sezonul cald. Dacă terasa sau acoperișul nu sunt bine izolate, temperatura din apartament poate deveni considerabil mai ridicată decât în restul blocului. În aceste condiții, aparatul de aer condiționat va consuma mai multă energie pentru a menține o temperatură confortabilă. Nici sezonul rece nu este lipsit de provocări. În blocurile vechi sau în cele fără lucrări de reabilitare termică, căldura se poate pierde mai ușor prin acoperiș, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru încălzire.

Parterul nu este întotdeauna cea mai bună alegere

Deși multe persoane evită ultimul etaj, nici apartamentele de la parter nu sunt cele mai eficiente energetic. Acestea pot pierde căldură prin planșeul aflat deasupra subsolului sau a altor spații neîncălzite, iar în sezonul rece este posibil să fie nevoie de un consum mai mare de energie pentru a menține temperatura dorită.

Ce trebuie verificat înainte de cumpărarea unui apartament

Dacă intenționezi să cumperi o locuință, este recomandat să nu te uiți doar la etaj. Verifică dacă blocul a fost anvelopat, interesează-te dacă terasa sau acoperișul au fost reabilitate, cere informații despre consumul de energie din ultimii ani și analizează orientarea apartamentului față de soare. În multe cazuri, două apartamente cu aceeași suprafață pot avea costuri lunare foarte diferite doar din cauza amplasării în clădire.

CITEȘTE ȘI:

Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp! Suma i-a tăiat respirația

Ce amendă primesc românii care ignoră restricțiile privind consumul de apă în timpul secetei